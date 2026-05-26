Torhüter wechselt aus Venlo zu Union Nettetal Landesliga, Gruppe 1: Silver van der Ark schließ sich im Sommer Union Nettetal an. von RP / Heiko van der Velden · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Silver van der Ark schließt sich Union Nettetal an. – Foto: Max Media Solutions

Der SC Union Nettetal stellt sich auf der Torwartposition breiter auf. Mit Silver van der Ark wechselt ein talentierter Keeper aus der U21 des niederländischen Klubs VVV Venlo zu Union Nettetal in die Landesliga. Zudem wird Jannik Hüge künftig fest zum Kader der Ersten Mannschaft gehören. Moritz Kosfeld und Tobias Schriddels bleiben dem Team ebenfalls erhalten.

Ausgebildet auch in Straelen und Beeck Van der Ark bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen aus mehreren Nachwuchsvereinen mit. In Deutschland spielte er unter anderem für den SV Straelen sowie den FC Wegberg-Beeck und kennt dadurch bereits einige seiner neuen Mannschaftskameraden. „Ich habe mich seit dem ersten Gespräch direkt wohlgefühlt“, erklärt der Neuzugang. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Cheftrainer und dem Torwarttrainer zu arbeiten und erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass ich sowohl sportlich als auch menschlich den richtigen Verein gewählt habe.“