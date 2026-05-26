Torhüter wechselt aus Venlo zu Union Nettetal

Der SC Union Nettetal stellt sich auf der Torwartposition breiter auf. Mit Silver van der Ark wechselt ein talentierter Keeper aus der U21 des niederländischen Klubs VVV Venlo zu Union Nettetal in die Landesliga. Zudem wird Jannik Hüge künftig fest zum Kader der Ersten Mannschaft gehören. Moritz Kosfeld und Tobias Schriddels bleiben dem Team ebenfalls erhalten.
Van der Ark bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen aus mehreren Nachwuchsvereinen mit. In Deutschland spielte er unter anderem für den SV Straelen sowie den FC Wegberg-Beeck und kennt dadurch bereits einige seiner neuen Mannschaftskameraden.
„Ich habe mich seit dem ersten Gespräch direkt wohlgefühlt“, erklärt der Neuzugang. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Cheftrainer und dem Torwarttrainer zu arbeiten und erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass ich sowohl sportlich als auch menschlich den richtigen Verein gewählt habe.“
Auch intern setzt Union Nettetal weiter auf die Förderung eigener Spieler. Jannik Hüge schafft den Sprung aus der Zweiten Mannschaft in die Erste.
Für den sportlichen Leiter Nico Zitzen ist das ein wichtiges Signal: „Wir wollen uns breiter aufstellen – auch auf der Torwartposition. Im Vorfeld haben wir mit Moritz und Tobias gesprochen und erklärt, dass wir den Konkurrenzkampf weiter fördern möchten. Die Jungs haben das alles sehr positiv aufgenommen.“