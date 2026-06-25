Torhüter wechselt aus dem FCM-Nachwuchs in die Regionalliga Nord

– Foto: FSV Schöningen

Seit vielen Jahren hat Emil Strauß den Nachwuchs des 1. FC Magdeburg durchlaufen. Nun geht der junge Torhüter den Schritt in den Herrenbereich. Für diesen zieht es den 19-Jährige in die Regionalliga Nord.

Strauß schließt sich der FSV Schöningen an. Mit dem Neuzugang aus der FCM-Nachwuchsschule stoße "ein talentierter, junger Torhüter" zu den Niedersachsen, heißt es in der Vereinsmeldung. "Für die FSV bringt Emil nicht nur Talent und Ehrgeiz mit, sondern auch die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und seinen Platz in einer ambitionierten Mannschaft zu erarbeiten", schreibt der Club weiter. Zum Spielerprofil:

"Für den Schritt zur FSV Schöningen habe ich mich entschieden, weil mir der Verein eine sehr gute sportliche Perspektive unter professionellen Bedingungen bietet", sagt Strauß über seinen Wechsel zum Regionalligisten. Ausschlaggebend seien am Ende "auch die vielen guten Gespräche mit den Trainern" gewesen, die ihn in seiner Meinung bestärkt hätten, ergänzt der 19-Jährige.

Aus der Jugend in den Herrenbereich: "Ein großer Schritt"

Mit welchen sportlichen Ambitionen der Wechsel nach Schöningen verbunden ist? "Mein persönliches Ziel ist es, mich im Herrenbereich zu etablieren, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen und alles aus mir herauszuholen", sagt Strauß. "Gleichzeitig teile ich natürlich zu 100 Prozent die Ziele, die wir als Mannschaft gemeinsam formulieren."