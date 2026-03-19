Torhüter wechseln in die Landesliga und Kreisliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Torhüter Kuschewitz bleibt damit weiterhin der Rückhalt zwischen den Pfosten und überzeugte zuletzt mit konstant starken Leistungen. In der Defensive kann der TSV zudem weiterhin auf die Flexibilität von Nils Entenmann bauen, der sowohl auf den Außen als auch im Zentrum einsetzbar ist und durch seine Zweikampfstärke überzeugt.

Der TSV Affalterbach setzt in seiner Kaderplanung weiter auf Stabilität in der Defensive. Der Kreisligist aus der Kreisliga A1 Enz/Murr hat mit Robin Kuschewitz, Nils Entenmann und Michele Coiro drei weitere Zusagen für die kommende Saison erhalten.

Komplettiert wird das Trio von Michele Coiro, der neben defensiver Stabilität auch Impulse im Spielaufbau setzt.

Damit hält der TSV Affalterbach wichtige Bausteine seiner Abwehr zusammen.

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SV Illingen

Der SV Illingen verstärkt sich für die kommende Saison auf der Torhüterposition. Der Kreisligist aus der Kreisliga A3 Enz/Murr begrüßt mit Dustin Seidel einen Rückkehrer, der vom TSV Ensingen zu seinem Heimatverein wechselt.

Mit seiner Verpflichtung komplettiert Seidel das Torhütertrio des SV Illingen und bringt wertvolle Erfahrung sowie Verlässlichkeit mit. Bereits in seiner früheren Zeit im Verein galt er als zuverlässiger Rückhalt.

Auch in den vergangenen Jahren überzeugte Seidel bei seinen Stationen durch konstante Leistungen und Stabilität zwischen den Pfosten.

Beim SV Illingen zeigt man sich entsprechend erfreut über die Rückkehr und sieht in ihm eine wichtige Verstärkung für den Kader der kommenden Spielzeit.

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VfL Nagold

Der VfL Nagold verstärkt sich zur kommenden Saison auf der Torhüterposition. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verpflichtet mit Johannes Günter einen erfahrenen Schlussmann.

Der 34-Jährige steht aktuell bei der SG Dornstetten im Tor und sammelte zuvor bereits Landesliga-Erfahrung bei der Spvgg Freudenstadt. Dort machte er als verlässlicher Rückhalt auf sich aufmerksam.

Für Günter ist der Wechsel nach Nagold auch eine persönliche Chance. Er betont, dass ihn die Gespräche mit den Verantwortlichen überzeugt hätten und er sich noch einmal auf diesem Niveau beweisen wolle.

Beim VfL Nagold sieht man in ihm einen Teamplayer mit großer Erfahrung, der durch Ruhe, Klarheit und Ehrgeiz zusätzliche Stabilität in die Mannschaft bringen soll.

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