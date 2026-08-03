Torhüter verstärkt Kreisligist und weiterer Transfer News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TSV Laufen/Eyach Der TSV Laufen/Eyach präsentiert mit Nico Werner seinen vierten Neuzugang für die Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern. Der 22-Jährige kehrt nach einer Fußballpause auf den Platz zurück. Bis zur D-Jugend spielte Werner für den FC Pfeffingen, anschließend lief er ein Jahr in der C-Jugend und zwei Jahre in der B-Jugend für den FV Rot-Weiß Ebingen auf. Der Linksfuß ist flexibel einsetzbar, fühlt sich jedoch auf der Außenverteidiger-Position besonders wohl. Ausschlaggebend für seinen Einstieg waren die Atmosphäre nach Siegen sowie die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Der Verein wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit beim TSV. +++