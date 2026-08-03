Torhüter verstärkt Kreisligist und weiterer Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Laufen/Eyach präsentiert mit Nico Werner seinen vierten Neuzugang für die Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern. Der 22-Jährige kehrt nach einer Fußballpause auf den Platz zurück. Bis zur D-Jugend spielte Werner für den FC Pfeffingen, anschließend lief er ein Jahr in der C-Jugend und zwei Jahre in der B-Jugend für den FV Rot-Weiß Ebingen auf. Der Linksfuß ist flexibel einsetzbar, fühlt sich jedoch auf der Außenverteidiger-Position besonders wohl. Ausschlaggebend für seinen Einstieg waren die Atmosphäre nach Siegen sowie die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Der Verein wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit beim TSV.
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Der TSV Wolfschlugen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils mit Tobias Feuerbacher. Der 20-jährige Torhüter wechselt vom GFV Omonia Vaihingen zu den Hexabannern und erweitert künftig die Möglichkeiten zwischen den Pfosten. Feuerbacher gilt als junger Schlussmann mit Entwicklungspotenzial und soll sich beim TSV kontinuierlich weiterentwickeln. Gleichzeitig wird er den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition beleben und zusätzliche Qualität in das Team bringen. Der Verein freut sich darauf, den weiteren sportlichen Weg des Neuzugangs zu begleiten. Der TSV Wolfschlugen heißt Tobias Feuerbacher herzlich willkommen und wünscht ihm einen gelungenen Start, eine erfolgreiche gemeinsame Saison sowie eine verletzungsfreie Zeit im Trikot der Hexabanner.
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