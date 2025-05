Torhüter Valentin Zeiler trifft zum zweiten mal diese Saison

Glanzparaden, gehaltene Elfmeter, weiße Westen: Viel zu oft stehen die Keeper im Schatten der Torjäger – doch das wird sich ab sofort ändern. FuPa und Catch & Keep präsentieren ab sofort wöchentlich den "Keeper der Woche" für FuPa in Bayern

👑 Die Top-3-Torhüter in Bayern 🥇Valentin Zeiler

Der 20-jährige Torhüter Valentin Zeiler sorgte am 25. Spieltag der Kreisklasse Pfarrkirchen für einen echten Höhepunkt. In der Nachspielzeit der Partie zwischen dem SV Oberdietfurt und der SG Stubenberg eilte er bei einem letzten Standard mit nach vorne – und traf per Kopf zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich. Mit seinem späten Treffer sicherte Zeiler seinem Team nicht nur einen wichtigen Punkt, sondern hielt auch die Chance auf den direkten Klassenerhalt weiter am Leben. Ein außergewöhnlicher Moment für den jungen Schlussmann.