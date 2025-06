Torhüter-Trio für neue Saison steht

Jakob Sieve, der aus der eigenen Jugend stammt und zuletzt mit starken Leistungen in der zweiten Mannschaft auf sich aufmerksam gemacht hatte, bleibt dem Verein treu. Der 23-Jährige war eine feste Größe beim Aufstieg der Reserve in die Landesliga und soll nun den nächsten Schritt in der ersten Mannschaft machen. „Die letzten Jahre waren geprägt von harter Arbeit, großem Zusammenhalt und tollen Momenten“, so Sieve. „Ich freue mich sehr, weiterhin Teil dieses Teams zu sein.“

Mit Pascal Kokott kommt ein ausgebildeter Torhüter mit Regionalliga-Erfahrung nach Lohne. Der 22-Jährige wechselt von der U23 des FC St. Pauli und war zuvor unter anderem für Hannover 96 aktiv. „Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Verein. Lohne hat sportlich viel Potenzial – ich will meinen Teil dazu beitragen“, sagte Kokott nach der Vertragsunterschrift.