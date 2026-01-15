 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Das ist Tayfun Altin.
Das ist Tayfun Altin. – Foto: Sascha Reichert

Torhüter Tayfun Altin sucht Verein - mit Kontaktdaten

Tayfun Altin hat als Torhüter eine spannende Vita vorzuweisen, doch wohin geht die Reise? Im Winter sucht er einen neuen Verein - so könnt ihr ihn erreichen.

Zwischen 2020 und 2025 gehörte Tayfun Altin zum Torhüter-Team des 1. FC Monheim in der Ober- und Landesliga, im Sommer folgte dann der Tapetenwechsel, doch sein Transfer zum SV Solingen hat den 30-Jährigen nicht vollends zufrieden gestellt. Deshalb sucht der ehemalige Jugend-Bundesliga-Keeper des SV Bergisch Gladbach und von Fortuna Köln einen neuen Verein.

Nach seiner ambitionierten Jugendzeit ging es für Altin zunächst nach Zweibrücken in die Regionalliga Südwest, ehe er nach Nordrhein-Westfalen zurückkehrte und in allen drei Landesverbänden zwischen den Pfosten stand. "Tata" sucht im Winter einen Klub, dem es wichtig ist, "mich persönlich zu verstehen". Die Liga ist dabei erstmal nicht relevant, geographisch würde Altin allerdings gern am Niederrhein bleiben.

Ihr könnt Tayfun Altin per E-Mail an tayfun.altin@outlook.de kontaktieren.

>>> Das ist Tayfun Altin

Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden

FuPa Niederrhein hilft seit einigen Jahren Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an andre.nueckel@rp-digital.de melden und folgende Fragen beantworten:

  • In welcher Liga willst du spielen?
  • In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
  • Auf welcher Position spielst du?
  • Was sind deine Stärken?
  • Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
  • Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.

André NückelAutor