Torhüter Tayfun Altin sucht Verein - mit Kontaktdaten

Zwischen 2020 und 2025 gehörte Tayfun Altin zum Torhüter-Team des 1. FC Monheim in der Ober- und Landesliga, im Sommer folgte dann der Tapetenwechsel, doch sein Transfer zum SV Solingen hat den 30-Jährigen nicht vollends zufrieden gestellt. Deshalb sucht der ehemalige Jugend-Bundesliga-Keeper des SV Bergisch Gladbach und von Fortuna Köln einen neuen Verein.

Nach seiner ambitionierten Jugendzeit ging es für Altin zunächst nach Zweibrücken in die Regionalliga Südwest, ehe er nach Nordrhein-Westfalen zurückkehrte und in allen drei Landesverbänden zwischen den Pfosten stand. "Tata" sucht im Winter einen Klub, dem es wichtig ist, "mich persönlich zu verstehen". Die Liga ist dabei erstmal nicht relevant, geographisch würde Altin allerdings gern am Niederrhein bleiben.

Ihr könnt Tayfun Altin per E-Mail an tayfun.altin@outlook.de kontaktieren.