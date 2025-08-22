Torhüter stehen am Samstag im Mittelpunkt

Nach dem geglückten Saisonstart in Büderich (3:1) empfängt der SV Sonsbeck am Samstag, 15 Uhr, im ersten Heimspiel der neuen Oberliga-Saison den Traditionsverein KFC Uerdingen. Die Vorfreude bei den Rot-Weißen ist groß. „Nach den Siegen im Niederrheinpokal und Ligaauftakt können wir selbstbewusst ins Spiel gehen. Vor unseren Fans wollen wir für jeden Gegner unangenehm sein. Wir werden alles reinwerfen“, sagt Cheftrainer Heinrich Losing. Vor allem die Torhüter werden im Mittelpunkt stehen. Sonsbecks neuer Schlussmann Kenan Mehmedovic hat eine KFC-Vergangenheit, mit Jonas Holzum kehrt die ehemalige Nummer eins nach Sonsbeck zurück.

Hat Sonsbeck ein Torwartproblem? Kurz vor Saisonstart brach sich Jan Fauseweh den Arm, Jannik Hinsenkamp laboriert an einer Kapselverletzung am Daumen. So rückte der 19-jährige Kenan Mehmedovic direkt in den Fokus, absolvierte im Niederrheinpokal sowie in Büderich die ersten beiden Pflichtspiele – und überzeugte.

Der SVS-Schlussmann meint zu wissen, wie der KFC geschlagen werden kann. „Im Grunde mit derselben Leistung wie gegen Büderich. Aber natürlich müssen wir noch eine Schippe drauflegen, die Zweikämpfe gewinnen, eine enorme Laufbereitschaft zeigen und effizient vor dem Tor sein“, meinte der Student des Bauingenieurwesens.

Erst Mitte Juli wechselte der Kamp-Lintforter von VVV Venlo (U19) nach Sonsbeck. Von der U14 bis U17 hütete der Youngster das Tor des KFC Uerdingen, sodass für ihn die erste Heimpartie ohnehin ein Highlight ist. Losing über Mehmedovic: „Er hat uns in Büderich mit starken Paraden den Sieg gerettet. Jetzt muss er aber seine guten Leistungen in den kommenden Spielen bestätigen.“ Mehmedovic, der bis zur U13 bei seinem Heimatklub 1. FC Lintfort spielte, hatte nicht damit gerechnet, so früh schon Oberliga-Luft schnuppern zu können: „Aber ich hatte es mir gewünscht.“

Wiedersehen mit Jonas Holzum

Mit Jonas Holzum kehrt heute die alte Nummer eins in den Willy-Lemkens-Sportpark zurück. Während der 23-Jährige beim KFC in den ersten beiden Pflichtspielen nicht im Tor stand, wird er in seiner alten sportlichen Heimat der Startelf angehören. „Im Niederrheinpokal sollte ich eigentlich spielen, jedoch gab’s ein Problem mit meiner Spielberechtigung, das jetzt aber gelöst werden konnte.“

Und weiter meint Holzum: „Unser Torwarttrainer war etwas länger im Urlaub während der Vorbereitung. Und da Trainer Julian Stöhr ihn in die Entscheidung mit einbeziehen wollte, wer die Nummer 1 wird, gibt’s die Absprache, dass Rafael Hester gegen Baumberg zum Einsatz kommt und ich gegen Sonsbeck und Biemenhorst spielen werde. So können wir uns im Trainingsbetrieb und in den Pflichtspielen beweisen, sodass jeder seine faire Chance erhält.“

Holzum freut sich „schon seit Wochen“ auf die Partie in Sonsbeck. „Es spielen schließlich viele Freunde von mir in der Mannschaft.“ Der Keeper hebt die Sonsbecker Stärken hervor: „Ich glaube, dass mittlerweile jeder in der Liga weiß, dass es immer eine enorm schwierige Aufgabe ist, in Sonsbeck zu spielen. Sonsbeck ist auf dem Rasenplatz sehr heimstark. Wir müssen als Einheit auftreten und unsere spielerischen Qualitäten zeigen, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Die Verletztenliste

Torjäger Klaus Keisers musste wegen Schmerzen am Fersenbein zuletzt kürzertreten. Für die Partie gegen den KFC bestehe ein wage Hoffnung, dass er dem Kader angehört, so Losing. Lorik Rama, Ruben Martens, Tymoteusz Miller und Keeper Jan Fauseweh stehen ihm längerfristig nicht zur Verfügung.

Leon Hammerschmidt muss voraussichtlich noch zwei bis drei Wochen passen. Ersatzkeeper Jannik Hinsenkamp wird trotz seiner Kapselverletzung auf der Bank Platz nehmen. Philipp Elspaß hat seinen Urlaub beendet und steht wieder zur Verfügung.

KFC mit Remis zum Auftakt

Die neu zusammengestellte Krefelder Mannschaft startete mit einem 1:1 gegen die SF Baumberg. Kurz vor der Partie wurden mit Adam Tolba und Ephraim Kalonji zwei weitere Zugänge vorgestellt, die Regionalliga-Erfahrung mitbringen. Die beiden kommen für die Startelf in Sonsbeck aber nicht in Frage, sagt Coach Stöhr. Der gegen Baumberg gesperrte Yasin Kaya rückt in die Anfangsformation.

Fan-Infos zum KFC-Spiel

Für die Partie gegen den ehemaligen Bundesligisten gab‘s keine Tickets im Vorverkauf. Das Stadion öffnet ab 13 Uhr, es wird mehrere Tageskassen geben. Tickets kosten zehn Euro. Frauen, Rentner, Schwerbehinderte und Jugendliche ab 15 Jahren zahlen sieben Euro.

Die Fans der Krefelder werden gebeten, am hinteren Rasenplatz (Wildpaßweg) zu parken. Von der Autobahnabfahrt aus wird‘s Richtung Sonsbeck eine entsprechende Wegweisung geben. Da die Begegnung nicht als Risikospiel eingestuft wurde, wird’s im Stadion keine Fantrennung geben. Die Sonsbecker rechnen mit bis zu 1500 Anhängern, weiß Losing.