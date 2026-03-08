Torhüter sichert Askania knappen Heimsieg von Oliver Arnold · Heute, 15:44 Uhr · 0 Leser

Askania Coepenick hat sich in einer intensiven Partie mit 1:0 gegen den SV Nord Wedding durchgesetzt. Die Begegnung entwickelte sich zu einem schwierigen Spiel. Besonders in der ersten Halbzeit war die Partie sehr zerfahren, beide Mannschaften kamen jedoch zu Chancen.

Der einzige Treffer fiel in der 18. Minute. Yasser setzte sich stark durch und legte den Ball quer durch den Strafraum, wo Anton am langen Pfosten zur 1:0-Führung einschob. Nord Wedding blieb jedoch gefährlich und kam zu mehreren guten Möglichkeiten. Doch entweder rettete das Aluminium oder Torhüter Finn, der mit mehreren starken Paraden überzeugte.