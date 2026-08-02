Torhüter Scherger trifft in der 4. Minute – mit einem Befreiungsschlag

Zum Niederknien: Fabian Scherger sorgt nach vier Minuten mit seinem Traumtor für die Führung. – Foto: Dieter Michalek

Fabian Scherger vom SV Heimstetten wollte nur den Ball klären. Doch sein Befreiungsschlag gegen den TuS Geretsried landet im gegnerischen Tor.

Tore durch Torhüter sind selten – und noch seltener fallen sie aus dem Spiel heraus in der Anfangsphase einer Partie. Doch genau solch ein Treffer ist nun Fabian Scherger im Heimduell seines SV Heimstetten gegen den TuS Geretsried gelungen. Im Interview spricht der 24-Jährige über seinen Sonntagsschuss.

Herr Scherger, Ihr Befreiungsschlag in der vierten Spielminute ist unverhofft zum Torschuss geworden. Haben Sie in dem Moment damit gerechnet, dass der Ball im Netz landen könnte?Die Kopfballrückgabe von Cava (Anm. d. Red.: sein Mitspieler Fabian Cavadias) ist relativ kurz geraten, deshalb wollte ich den Ball einfach nur klären. Ich habe zwar schon beim Aufwärmen gemerkt, dass der Wind sehr gut steht. Doch in dem Moment hätte ich nie gedacht, dass der Ball im Tor landen könnte.Für Sie war es der erste Treffer beim SVH, wofür man den Teamkollegen üblicherweise einen ausgeben muss. Gilt das auch für Torhüter?Gute Frage. Ich denke schon, dass da noch irgendwas fällig sein wird. Aber ehrlich gesagt haben wir zurzeit wichtigere Themen als das. Fußball ist ein Mannschaftssport, und es geht ums Ergebnis. Deshalb war nach dem Spiel die Enttäuschung darüber, dass wir nicht gewonnen haben, größer als die Freude über mein Tor.Drei Spiele, kein Sieg, nur ein Punkt: Den Saisonstart hat man sich in Heimstetten anders vorgestellt. Warum läuft es bei Ihrer Mannschaft noch nicht rund?Ich denke, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Schon die Vorbereitung war ergebnistechnisch nicht die beste, und dann haben bei uns auch wichtige Spieler gefehlt. Wir sind momentan einfach noch nicht im Flow. Trotzdem glaube ich, dass wir inhaltlich ruhig bleiben sollten. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, dann kehrt auch das Selbstvertrauen zurück. (ps)