Torhüter Samuel Aphrem wechselt vom PSV nach Hartenholm

Gerade erst einige Tage im Amt, schon ist der erste Transfer beim abstiegsbedrohten Landesligisten TuS Hartenholm durch den neuen sportlichen Leiter Tim-Marvin Meyer auf der vakanten Torhüterposition unter Dach und Fach. Vom Flens-Oberligisten PSV Neumünster kommt Samuel Aphrem.

Dazu gab der Landesligist folgende Pressemeldung ab: „Wir freuen uns, die sofortige Verpflichtung von Samuel Aphrem bekanntzugeben. Der talentierte Schlussmann hat bereits 54 Oberliga-Spiele absolviert und eine hervorragende Ausbildung genossen. Zu seinen bisherigen Vereinen zählen der PSV Neumünster, der VfR Neumünster sowie Mecklenburg Schwerin. Bei uns wird Samuel die Spielzeit erhalten, die er aufgrund seines Potenzials und seiner starken Entwicklung absolut verdient hat. Es ist für uns der erste Schritt, den Wandel anzunehmen und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.

Unser sportlicher Leiter Tim-Marvin Meyer zum Transfer: „Samu kenne ich schon seit seiner ersten Herren-Saison. Er ist nicht nur ein Top-Torwart, der auch bei anderen Vereinen sehr gefragt war, sondern vor allem ein herausragender Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck. Den Wechsel hat er sich nicht leicht gemacht – aber ein Torwart, der sechs Monate kein Spiel absolviert hat, muss an seine persönliche Entwicklung und an regelmäßige Einsatzzeiten denken. Wir freuen uns unglaublich auf Samu. Er ist nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich eine echte Bereicherung für unseren Verein.“

Mit Samuel Aphrem gewinnen wir einen ehrgeizigen, reflektierten und hoch talentierten Torwart, der ab sofort alles geben wird, um unser Team zu verstärken. Wir heißen Samu herzlich willkommen!“

Statement von Samuel Aphrem: „Die Aufgabe reizt mich sportlich – ich will helfen, ich will spielen. Die Gespräche mit Hartenholm haben mir gezeigt: Die wollen mich. Das fühlt sich gut an. Ich habe richtig Bock, die Aufgabe anzunehmen.“