Torhüter-Rotation beim Kirchheimer SC – weil Riedmüller kommt, geht Kolbe

Abschied aus Kirchheim: Sebastian Kolbe bei seinem letzten Heimspiel. – Foto: Dieter Michalek

Sebastian Kolbe wechselt nach nur einer Saison vom KSC zum Ligakonkurrenten VfB Hallbergmoos-Goldach. Der Grund: Mit Maximilian Riedmüller kommt ein neuer Spielertrainer, der selbst im Tor stehen will.

Torhüter Sebastian Kolbe verlässt den Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC und steht in der kommenden Saison beim Ligakonkurrenten VfB Hallbergmoos -Goldach zwischen den Pfosten. Vor zwei Wochen am Rande des Heimspiels gegen den VfB verabschiedete der KSC seinen Keeper, der seinen Kasten dann beim 3:0 im Duell mit seinem neuen Klub sauber hielt. „Sebastian wird uns nicht nur auf dem Platz verstärken, sondern auch außerhalb des grünen Rasens eine wichtige Rolle einnehmen“, wird Hallbergmoos‘ Sportlicher Leiter Anselm Küchle auf Instagram zitiert. Nach dem Abgang von Muck Riedmüller und Fabian Müske hatte der Verein auf dieser Position Handlungsbedarf.

„Mit Sebastian Kolbe bekommt Hallbergmoos einen der besten Torhüter der Liga und auch einen menschlich feinen Kerl“, sagt der scheidende Trainer Steven Toy über den Wechsel. Mit Maximilian Riedmüller kommt im Sommer nicht nur ein neuer Coach, sondern eben auch ein Top-Keeper mit Profi-Erfahrung zum KSC. „Der Verein wollte mich ausdrücklich auch als Spieler haben und nicht nur als Coach“, betont der 38-Jährige. Über seinen Vorgänger Steven Toy und den weiter in Kirchheim bleibenden Co-Trainer Ricardo Jacobi sei zudem mit Sebastian Kolbe klar kommuniziert worden. „Wir als Verantwortliche mischen uns ohnehin nicht in die Teampersonalien ein“, sagt Abteilungsleiter Christian Boche.

Mit Sebastian Kolbe bekommt Hallbergmoos einen der besten Torhüter der Liga und auch einen menschlich feinen Kerl.

Steven Toy (Ex-Trainer Kirchheimer SC)

„Ich will natürlich spielen“, sagt Kolbe, der seine Zelte in Kirchheim nach nur einer Saison wieder abbricht. „Und ich hatte hier eine superschöne Zeit“, meint der 30-Jährige weiter. Zwischen den Zeilen ist herauszuhören, dass er gerne geblieben wäre. Aber er wohnt eben auch in Eching und hat’s deshalb nicht weit nach Hallbergmoos. Und er freut sich auf die neue Aufgabe: „Die Infrastruktur beim VfB ist Wahnsinn. Außerdem haben mir die Ambitionen des Vereins zugesagt. Wir verfügen in der kommenden Saison über eine geile Mannschaft.“

Neben Kolbe gehen auch die Torhüter Beilhardt und Röder

Die aktuelle Nummer zwei im KSC-Kader ist Nicolas Beilhardt: Der 21-Jährige geht im Herbst studienbedingt (Gastronomie-Management) vermutlich für eine Weile ins Ausland: „Derzeit sieht es ganz danach aus.“ Und mit Jakob Röder (23) hat der dritte Torwart gerade den Verein verlassen. Nach zwei Jahren in Kirchheim und einem Landesliga-Einsatz kehrt er zu seinem Ex-Klub SC München in die Kreisklasse zurück. „Es war eine coole Erfahrung, und ich habe hier wahnsinnig viel gelernt“, sagt Röder, der nach einer langen Verletzungspause – er erlitt einen Wadenbeinbruch und riss sich obendrein das Syndesmoseband – so langsam wieder auf die Beine kommt. Maximilian Riedmüller betrachtet die Situation „ganz entspannt“, wie er sagt: „Wir sondieren den Markt und werden sicher mit mehreren Torleuten in die Saison gehen.“ (guv)