Torhüter Offhaus und Langhoff glänzen beim Start

Die Sonsbecker starteten druckvoll. Bereits in der zweiten Minute scheiterte Niklas Binn am gut reagierenden Offhaus. Sonsbeck blieb in der Folge präsenter und bekam in der 28. Minute die große Chance zur Führung, nachdem Jamil Jamal Al Hussein im Strafraum Klaus Keisers zu Fall gebracht hatte. Doch Offhaus ahnte die Ecke und parierte den Elfmeter von Linus Krajac.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Hausherren ihre Angriffsbemühungen fort, bissen sich aber an der kompakten FCB-Abwehr die Zähne aus. Die Büdericher schlugen dann in der 64. Minute zu: Gordon Wild brachte den Ball aus dem Halbfeld auf Jan Niklas Kühling, der per Kopf zum 1:0 traf.

In der Schlussphase versuchten die Sonsbecker mit vielen langen Bällen noch einmal alles, doch zwingende Möglichkeiten sprangen nicht mehr heraus. Der FCB bekam viele Räume für Konter, verpasste jedoch die Entscheidung. Unter anderem vergab Giovanni Nkowa zweimal freistehend. „Es war nicht unsere beste Leistung, aber defensiv standen wir über weite Strecken sehr stabil. Dann reicht auch mal ein Tor, um zu gewinnen“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.

Sieg für den TSV

Auch der TSV Meerbusch ist mit drei Punkten in die zweite Saisonhälfte gestartet. Gegen den VfB Homberg setzten sich die Blau-Gelben mit 1:0 (1:0) durch – ebenfalls dank eines überragenden Torhüters. Franz Langhoff avancierte mit zahlreichen Paraden zum Mann des Tages. „Die Jungs haben gekämpft und alles wegverteidigt. Franz hat uns den Sieg letztendlich gerettet“, lobte Trainer Marcel Winkens.

Homberg begann druckvoll und erspielte sich früh gute Chancen. Nach zehn Minuten scheiterte Andres Gomez Dimas frei vor Langhoff, wenig später parierte der TSV-Schlussmann auch einen Abschluss von Alessio Tafa. Langhoff blieb im Mittelpunkt und rettete auch gegen Julian Bode (23.) und erneut Gomez Dimas (39.). Auf der Gegenseite nutzte der TSV seine einzige Gelegenheit zur Führung. Nach einem Pass in die Tiefe drehte sich Harumi Goto um seinen Gegenspieler und wurde im Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Florian Berisha zum 1:0.

Nach der Pause drückte Homberg weiter, doch Langhoff brachte die Gastgeber endgültig zur Verzweiflung. Kilian Schaar, Bode und Felix Hohmann scheiterten allesamt am TSV-Torwart. In der Schlussminute köpfte zudem Jo Noukumo knapp vorbei. Winkens zeigte sich erleichtert: „Ich mache drei Kreuze, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das verschafft uns etwas Ruhe.“

