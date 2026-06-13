Torhüter Niklas Simson rückt in den Heider Ligakader

Torhüter Niklas Simson. – Foto: Heider SV

Der 23-jährige Schlussmann wechselt aus der eigenen U23 in die Liga. Mit seinen 1,87 Metern bringt Niklas nicht nur die passenden körperlichen Voraussetzungen mit, sondern konnte in den vergangenen Jahren bereits wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich sammeln.

Der Heider SV verstärkt sich auf der Torhüterposition und begrüßt Niklas Simson zurück in der Liga des Vereins.

Geschäftsführer Hannes Nissen: „In der Planung für die kommende Saison war es mir sehr wichtig, dass wir auf der Torhüterposition mit einem Trio in die Runde gehen. Mit Niklas gewinnen wir einen ehrgeizigen, charakterlich einwandfreien und für sein Alter sehr erfahrenen Schlussmann für unser Team. In Kropp konnte Niklas in der Vergangenheit seine Qualitäten in der Landesliga zeigen und wertvolle Einsatzzeit sammeln.“

Mit Niklas Simson steht damit der zweite Torhüter für die kommende Spielzeit fest. Gemeinsam mit Christopher Thomsen bildet er den Grundstein unseres Torwartteams. Ein weiterer Schlussmann wird in den kommenden Wochen vorgestellt und komplettiert das Torwart-Trio für die Saison 2026/27.