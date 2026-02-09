Torhüter mit moderner Spielanlage: Wunstorf holt Philipp Ziska

Der 1. FC Wunstorf setzt seine Kaderplanung mit klarer Linie fort und hat mit Philipp Ziska einen jungen, perspektivreichen Torhüter verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt an die Barne Arena und soll die sportliche Entwicklung des Vereins auf der Torhüterposition nachhaltig mitprägen.

Trotz seines jungen Alters bringt Ziska bereits eine fundierte fußballerische Ausbildung mit. Seine ersten Schritte im leistungsorientierten Fußball machte der Schlussmann unter anderem bei Hannover 96 sowie bei Eintracht Nordheim. Besonders prägend für seine Entwicklung war jedoch die langjährige Förderung in der renommierten Torwartschule von Peter Rasch, in der Ziska über einen Zeitraum von zehn Jahren technisch und taktisch auf hohem Niveau ausgebildet wurde.

Im Profil des Neuzugangs spiegelt sich das Anforderungsprofil des modernen Torwarts wider. Ziska ist beidfüßig, agiert sehr sicher am Ball und versteht es, das Spiel von hinten heraus aktiv mitzugestalten – Fähigkeiten, die im heutigen Fußball zunehmend an Bedeutung gewinnen.