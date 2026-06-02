Torhüter Marcel Bergmann verlängert bei Chemie Leipzig

Dank an die grün-weiße Fangemeinde

Für den Verbleib des Keepers gaben nicht zuletzt die weichen Faktoren den Ausschlag. Bergmann betonte die außergewöhnliche Atmosphäre rund um den Verein und bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. „Gemeinsam mit den Fans im Rücken haben wir eine besondere Rückrunde gespielt“, so der Schlussmann nach der Unterschrift. An diese Euphorie wolle man in der neuen Spielzeit nun nahtlos anknüpfen.