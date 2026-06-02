Torhüter Marcel Bergmann verlängert bei Chemie Leipzig

Die BSG Chemie Leipzig hat eine wichtige Personalie für die kommende Spielzeit 2026/27 geklärt. Wie der Verein Anfang der Woche bekannt gab, bleibt Torhüter Marcel Bergmann den Chemikern erhalten. Der 27-Jährige hat sein Arbeitspapier vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Damit belohnt die sportliche Leitung die starken Leistungen des Keepers, der sich nach seinem Wechsel im Winter prompt zum ersehnten Rückhalt entwickelte.
Bergmann war erst in der vergangenen Winterpause vom Leipziger Lokalrivalen ins Alfred-Kunze-Sportpark gewechselt – ein Transfer, der sich für beide Seiten vollauf bezahlt machen sollte. In einer sportlich prekären Situation übernahm der Schlussmann sofort Verantwortung und stand seither 15-mal zwischen den Pfosten. Dabei behielt er in fünf Partien die weiße Weste, darunter auch im hochemotionalen Leipziger Stadtderby.
Dementsprechend groß ist die Erleichterung bei Alexander Schmidt, der in Doppelfunktion als Cheftrainer und Sportlicher Leiter agiert: „Wir freuen uns, dass Bergi verlängert hat. Er kam in einer schwierigen Phase zu uns und hat sich hier auf Anhieb integriert und etabliert.“ Schmidt hob zudem hervor, dass der Torwart in der Rückrunde maßgeblich dazu beigetragen habe, den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern.
Für den Verbleib des Keepers gaben nicht zuletzt die weichen Faktoren den Ausschlag. Bergmann betonte die außergewöhnliche Atmosphäre rund um den Verein und bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. „Gemeinsam mit den Fans im Rücken haben wir eine besondere Rückrunde gespielt“, so der Schlussmann nach der Unterschrift. An diese Euphorie wolle man in der neuen Spielzeit nun nahtlos anknüpfen.