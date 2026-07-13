Torhüter Luca Schwörer schließt sich FV Herbolzheim an

Der FV Herbolzheim verstärkt sein Torhüterteam mit einem Rückkehrer, der im Breisgau bestens bekannt ist: Luca Schwörer wird zur neuen Saison Teil des FVH‑Kaders und bringt trotz seiner jungen Karriere bereits wertvolle Erfahrung mit.
Werdegang & Stationen
Jugend beim SV Kenzingen
Erste Seniorenstation bei SG Nordweil/Wagenstadt
Saison 2024/25 beim SV Grafenhausen
Schwörer entwickelte sich früh zu einem zuverlässigen Schlussmann, der durch starke Reflexe und mutiges Herauslaufen überzeugt.
Rückkehr nach Verletzungspause
Nach einem Bandscheibenvorfall musste der Torhüter ein Jahr pausieren. Nun ist die Freude am Fußball wieder voll da – und die Motivation, erneut anzugreifen, größer denn je. Seine Rückkehr auf den Platz ist ein starkes Zeichen für Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen.
Vertraute Gesichter im Team
Viele Spieler des FV Herbolzheim kennt Schwörer bereits aus früheren Begegnungen und gemeinsamen Jugendzeiten. Diese Nähe erleichtert den Einstieg und stärkt die Integration in die Mannschaft.
Wichtige Verstärkung im Tor
Nach dem Abgang von Sebastian Busshardt erhält das Torhüterteam des FVH dringend benötigte Verstärkung. Schwörer bringt nicht nur Qualität, sondern auch Ruhe und Stabilität mit – Eigenschaften, die für die kommende Saison entscheidend sein können.
Ausblick
Mit Luca Schwörer gewinnt der FV Herbolzheim einen ehrgeizigen, belastbaren und bestens vernetzten Torhüter. Die Fans dürfen sich auf einen Keeper freuen, der nach seiner Pause hochmotiviert ist und dem Team sofort weiterhelfen kann.