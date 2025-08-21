Torhüter Leonard Otrzonsk erzielt späten Ausgleich

Eintracht Rulle war nach drei Niederlagen und dem Pokalaus gegen den Nachbarn BW Hollage weit hinten den Erwartungen zurück geblieben. Beim zuletzt gut aufgelegten SC Melle 03 II sollte zumindest der erste Punkt gesichert werden. Der SC Melle 03 II wollte seinen bisherigen guten Lauf fortsetzen und weiterhin ungeschlagen bleiben. Am Ende jubelten die Gäste.

Eintracht Rulle nutzte in der Anfangphase eine Unachtsamkeit in der Meller Abwehr durch Nils Bruning zur Führung. In der Folge erspielte sich der Gastgeber einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten, allerdings ohne Erfolg. Rulle gelang durch Steffen Lackmann kurz vor der Pause der Treffer zum 0:2-Halbzeitstand. Lukas Seelhöfer verpasste nach einer Stunde Spielzeit die Chance zum Anschlußtreffer, als er mit einem Strafstoß an Gästekeeper Leon Siebrands scheiterte. Eine Viertelstunde vor dem Ende sah Kord Langemeyer von Eintracht Rulle wegen eines Foulspiels die rote Karte. Auch in Überzahl gelang dem Gastgeber in dem Spiel zunächst kein Treffer. In der Schlußphase spielte der SC Melle 03 II All in und hatte Erfolg.

Durch die viel umjubelten Tore von Robin Lindenthal und Torhüter Leonard Otrzonsek in den letzten zwei Spielminuten raubte die Mannschaft von Trainer Robin Twyrdy den Gästen den sicher geglaubten Sieg. Zwar sicherte sich Eintracht Rulle den ersten Saisonpunkt, aber die Negativserie der letzten Wochen hält weiter an.