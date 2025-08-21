Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Torhüter Leonard Otrzonsk erzielt späten Ausgleich
SC Melle II feiert Last-Minute-Point und seinen Keeper
Eintracht Rulle war nach drei Niederlagen und dem Pokalaus gegen den Nachbarn BW Hollage weit hinten den Erwartungen zurück geblieben. Beim zuletzt gut aufgelegten SC Melle 03 II sollte zumindest der erste Punkt gesichert werden. Der SC Melle 03 II wollte seinen bisherigen guten Lauf fortsetzen und weiterhin ungeschlagen bleiben. Am Ende jubelten die Gäste.
Eintracht Rulle nutzte in der Anfangphase eine Unachtsamkeit in der Meller Abwehr durch Nils Bruning zur Führung. In der Folge erspielte sich der Gastgeber einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten, allerdings ohne Erfolg. Rulle gelang durch Steffen Lackmann kurz vor der Pause der Treffer zum 0:2-Halbzeitstand. Lukas Seelhöfer verpasste nach einer Stunde Spielzeit die Chance zum Anschlußtreffer, als er mit einem Strafstoß an Gästekeeper Leon Siebrands scheiterte. Eine Viertelstunde vor dem Ende sah Kord Langemeyer von Eintracht Rulle wegen eines Foulspiels die rote Karte. Auch in Überzahl gelang dem Gastgeber in dem Spiel zunächst kein Treffer. In der Schlußphase spielte der SC Melle 03 II All in und hatte Erfolg.
Durch die viel umjubelten Tore von Robin Lindenthal und Torhüter Leonard Otrzonsek in den letzten zwei Spielminuten raubte die Mannschaft von Trainer Robin Twyrdy den Gästen den sicher geglaubten Sieg. Zwar sicherte sich Eintracht Rulle den ersten Saisonpunkt, aber die Negativserie der letzten Wochen hält weiter an.
"Melle in der ersten Halbzeit sehr fahrig und nicht gut im Passspiel. Rulle effizient und mit guten Kontern. In der zweiten Halbzeit Melle druckvoller und nach der roten Karte auch am Drücker, aber zunächst mit wenig zwingenden Chancen. Nach der Unterbrechung durch die Verletzung dann nochmal mit sehr viel Druck. Gundas 1:2 und dann mit der letzten Aktion war der Meller Torhüter bei einer Ecke zur Stelle und hielt den Fuß zum 2:2."