Torhüter Kriukov der Mennrather Held in letzter Sekunde

Trotz des frühen Tores von Toya Okada (1.) verloren die VSF Amern beim Spitzenreiter 1. Spvg. Solingen-Wald mit 2:5. Selman Sevinc (36.) traf kurz vor der Pause per Strafstoß zum 2:2-Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff schlugen jedoch erneut die Gäste zu. Als dann auch noch Malte Knop (54.) die Rote Karte sah, wurde es für Amern doppelt schwer. Zwei weitere Treffer des Spitzenreiters besiegelten schließlich die Heimniederlage.

Der SC Union Nettetal kam im Heimspiel gegen den SC Velbert nicht über ein 2:2 hinaus. Mats Platen (18.) und Tom Gray (39.) brachten Union in der ersten Halbzeit jeweils in Führung. Trotz Überzahl ab der 66. Minute reichte es am Ende nicht zum Sieg. Allerdings gab Nettetal erneut Spieler an die eigene zweite Mannschaft ab, die in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpft.