Torhüter Kramp hält die Null für Rödinghausen II fest

Mit Disziplin, einer stabilen Defensive und Hannes Kramp im Tor: der SV Rödinghausen II hat in der Westfalenliga ein 0:0 beim hoch eingeschätzten SC Peckeloh erkämpft. Für die Rödinghauser war es das zweite Remis in Folge, den vorletzten Platz verlassen, konnte die SVR-Zweite damit aber nicht.

„Auswärts ist ein Punkt immer gut, erst recht beim Topfavoriten auf die Meisterschaft. Ganz zufrieden sind wir aber nicht, weil wir im Spiel sogar die klareren Torchancen hatten“, berichtete Trainer Lennard Warweg.

Er nahm aus der intensiv geführten Partie zwei Spieler mit Verletzungen mit: Christoph Rüther erwischte es am Fuß, der Angreifer musste schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, auch für Roman Jankowski ging es mit einer Knieblessur ab der 75. Minute nicht mehr weiter.