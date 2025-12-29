Torhüter kehrt zurück und weiterer Kreisliga-Zugang

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang zur Rückrunde – Willkommen in Weissach, Nils Kurreck! Der TSV Weissach freut sich, zur Rückrunde Torhüter Nils Kurreck im Team begrüßen zu dürfen. Nils wechselt vom VfL Ostelsheim nach Weissach und verstärkt ab sofort unser Torwartteam. In Weissach wird bereits gemunkelt, dass Nils nicht allein kommt – angeblich bringt er sogar seinen eigenen Fanclub mit. Wir sagen: Herzlich willkommen, Fans eingeschlossen! Nils Kurreck über seinen Wechsel: „Ich bin begeistert, meine Erfahrung als Torhüter beim TSV Weissach einzubringen! Nach meiner Zeit in Ostelsheim und Schönbronn bin ich bereit für eine neue Herausforderung und freue mich auf die junge und hungrige Truppe. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein und den nächsten Schritt zu machen. Ich bin dankbar für die Unterstützung meiner neuen Mitspieler und Fans und freue mich auf die kommenden Spiele!“ Lieber Nils, schön, dass du da bist – auf eine erfolgreiche Rückrunde im Trikot des TSV Weissach!

SV Fellbach II

Neuzugang beim SV Fellbach U21! Willkommen im Team, Lukas Boehmerle! Coach sagt: „Lukas ist ein junger, ehrgeiziger und fleißiger Spieler. Er hat sich direkt integriert und bringt viel mit. Durch ihn haben wir in der Breite mehr Qualität – das heißt mehr Konkurrenz & Entwicklungspotenzial für den gesamten Kader.“ Lukas sagt: „Ich danke dem SV Fellbach und dem Trainerteam für diese Möglichkeit und die super Aufnahme ins Team. Ich freue mich auf die sportliche Herausforderung und bin bereit anzugreifen!“ Gemeinsam angreifen. Gemeinsam wachsen. Auf geht’s, Jungs vom Kappelberg!

