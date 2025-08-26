Torhüter Joachimsthaler sichert mit 2 super Paraden den Derbysieg

Am vergangenen Sonntag trat unsere zweite Mannschaft nach längerer Zeit wieder zu einem Pflichtspiel bei unseren Nachbarn aus Etzenrot an. Bei strahlendem Sonnenschein und ca. 150 Zuschauern, pfiff Schiedsrichter Mlotzek pünktlich um 15 Uhr das Derby an.

Gegen eine sehr tief stehende Heimmannschaft versuchte man wie gewohnt über ein Aufbauspiel mit flachen Bällen in die Zonen um und in den 16m Raum der Hausherren zu gelangen. Es dauerte schließlich bis zur 14. Minute ehe Julius Deurer den hart erarbeiteten Treffer erzielen konnte. Den ersten Rückschlag im Spiel steckten die Gastgeber aus Etzenrot nicht diszipliniert genug weg und kassierten 10 Spielminuten später den 2. Gegentreffer durch Leon Maka. Etzenrot gelang in der 39. Minute der zu diesem Zeitpunkt etwas glückliche Anschlusstreffer und man war weiter bemüht, geordneter nach vorne zu arbeiten, ohne hinten etwas anbrennen zu lassen. Bis zum Pausenpfiff konnte man selbst jedoch wenig nennenswertes auf den Platz bringen.

Den zweiten Durchgang begannen die Hausherren etwas mutiger und die Männer um Trainer Jäck mussten das ein oder andere Mal eine gewohnt starke Defensivleistung zeigen. Der Aufsteiger aus Etzenrot kam jedoch immer besser ins Spiel und verlangte dem FCB 2 alles ab. Immer wieder konnte die Heimmannschaft gute Torabschlüsse herausspielen. Schließlich konnte sich unsere Zweite bei ihrem sehr stark aufgelegten Torhüter Manuel Joachimsthaler bedanken, welcher mit zwei Paraden der Kategorie Weltklasse Gegentore verhinderte und somit den Auswärtssieg sicherte.

Alles in allem ein hartes Stück Arbeit, welches aber mit 3 Punkten im Derby belohnt wurde. In den kommenden Spielen wird jedoch definitiv wieder eine Leistungssteigerung notwendig sein. Dem TSV Etzenrot wünschen wir für die weitere Runde alles Gute! Vielen Dank an den TSV Etzenrot, für die sehr wertschätzenden Worte im Stadionheft.