Torhüter Jan Fauseweh gibt beim SV Sonsbeck die Richtung vor

Fauseweh interessiert nur am Rande, wer beim KFC das Tor hütet. „Beide sind gute Torhüter“, meinte der Schlussmann, der hinterher schob: „Wer gegen uns spielt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wir wollen dem Gegner zwei bis drei Tore einschenken. Wir müssen auf uns schauen, mutig auftreten, im Spielaufbau sowie im letzten Drittel Torgefahr ausstrahlen und den unbedingten Willen haben, Tore zu erzielen.“

Für Jan Fauseweh ist klar, dass es im Grotenburg-Stadion auf die Grundtugenden ankommen wird: „Auf dem tiefen Rasen müssen wir kämpfen und das Spiel so eklig wie möglich gestalten.“ Der SVS-Keeper äußert sich auch zum Aus der Baller League. Er ist selber betroffen. Wie auch sein Teamkollege Marco De Stefano. „Wir haben einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe in einem Gruppenchat die Info erhalten. Nachdem der Start immer wieder verschoben wurde, war‘s schon abzusehen. Ich bin bereits mit anderen Formaten im Kontakt, aber es muss im Einklang mit dem Vereinsfußball sein“, so Fauseweh, für den der Klassenerhalt mit dem SV Sonsbeck höchste Priorität hat.

„Ich habe ein Engagement in der Kings League abgesagt, weil sich die Termine mit Sonsbeck überschnitten haben. Somit ist das keine Option für mich.“ Derweil wird der 24-Jährige beim Ostercamp, das seine Mannschaftskollegen Robin Schoofs und Niklas Binn im Willy-Lemkens-Sportpark organisieren, als Special Guest dabei sein. Er kann den Talenten dann aus seiner Zeit im Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld oder aus der Baller League von seinen Treffen mit Lukas Podolski, Mats Hummels und Christoph Kramer berichten.

Beim KFC Uerdingen wollten fünf Spieler in der Baller League auflaufen. Das hat sich jetzt erledigt. Stöhr ist natürlich nicht traurig darüber, dass das Hallenformat ausgesetzt wurde. Vor der Sonsbeck-Partie mahnte er, sich von der aktuellen Tabellensituation nicht täuschen zu lassen. „Es wird ein schwieriges Spiel“, betonte der Coach, der die Losing-Elf als „unangenehmen Gegner“ bezeichnete