 2026-06-24T10:25:44.617Z

Vereinsnachrichten

Torhüter gesucht

von Thorsten Krausse · Heute, 21:56 Uhr · 0 Leser

Der SC Eichstetten sucht zur Saison 2026/2027 motivierte Torhüter zur Verstärkung unseres Teams.

Du hast Lust auf Fußball, Teamgeist und neue Herausforderungen? Dann melde dich bei uns! ⚽🥅

Das bieten wir:

- Motiviertes, kameradschaftliches Team

- Regelmäßiges Training (2x pro Woche)

- Engagiertes Trainerteam

- Klare sportliche Ziele für die neue Saison

- Tolles Vereinsumfeld und gute Stimmung

Das erwarten wir:

- Ehrgeiz und Teamgeist

- Regelmäßige Trainings- und Spielteilnahme

- Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft

Gerne mit Erfahrung, aber kein Muss