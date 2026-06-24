Torhüter gesucht

Der SC Eichstetten sucht zur Saison 2026/2027 motivierte Torhüter zur Verstärkung unseres Teams.
Du hast Lust auf Fußball, Teamgeist und neue Herausforderungen? Dann melde dich bei uns! ⚽🥅
Das bieten wir:
- Motiviertes, kameradschaftliches Team
- Regelmäßiges Training (2x pro Woche)
- Engagiertes Trainerteam
- Klare sportliche Ziele für die neue Saison
- Tolles Vereinsumfeld und gute Stimmung
Das erwarten wir:
- Ehrgeiz und Teamgeist
- Regelmäßige Trainings- und Spielteilnahme
- Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft
Gerne mit Erfahrung, aber kein Muss