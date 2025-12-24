Torhüter gesucht (2. Herrenmannschaft im Münchner Osten)

Wir (Amateurverein im Münchner Osten) suchen für unsere neu gegründete und ambitionierte 2. Herrenmannschaft, hauptsächlich bestehend aus ehemalige A-Jugendspieler der Kreisliga, einen Torwart, der uns hilft unnötige Gegentore zu vermeiden.

Ein starker Rückhalt auf der Linie mit Fähigkeiten im Spielaufbau sind wünschenswert.