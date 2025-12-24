Torhüter gesucht (2. Herrenmannschaft im Münchner Osten)

Wir (Amateurverein im Münchner Osten) suchen für unsere neu gegründete und ambitionierte 2. Herrenmannschaft, hauptsächlich bestehend aus ehemalige A-Jugendspieler der Kreisliga, einen Torwart, der uns hilft unnötige Gegentore zu vermeiden.
Ein starker Rückhalt auf der Linie mit Fähigkeiten im Spielaufbau sind wünschenswert.
Wenn Du verlässlich bist und Lust hast, mit uns um Aufstiege zu spielen, dann bist Du in unserem Team herzlich willkommen. Integration von Neuzugängen in die Mannschaft machen wir gern und können es gut.
Als neu gegründete Mannschaft starten wir in der C-Klasse und sehen Potenzial oberhalb der "Buchstabenliga".