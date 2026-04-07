Torhüter gebunden

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Beim SV Türkgücü Kassel schreiten die Planungen für die kommende Saison weiter voran. Nach den bereits kommunizierten Verlängerungen von Bruno Luis, Kristijan Jurčević und Kapitän Naci Kara hat der Kreisoberligist nun auch den Verbleib von Torhüter Tobias Kastrop bekanntgegeben.

Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, wird der junge Schlussmann auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Kasseler tragen. Türkgücü würdigte dabei insbesondere Kastrops starke Saison, seine Paraden, seinen Einsatz und seine positive Entwicklung. Damit hebt der Club einen Spieler hervor, der sich im Verlauf der Runde offenbar zu einem wichtigen Rückhalt entwickelt hat.

Gerade auf der Torwartposition besitzt personelle Kontinuität besonderes Gewicht. Ein verlässlicher Schlussmann gibt einer Mannschaft Stabilität, Sicherheit und Struktur – Eigenschaften, auf die es im Saisonverlauf immer wieder ankommt. Dass Türkgücü den Weg mit Kastrop fortsetzt, ist daher auch als Signal für Vertrauen in einen entwicklungsfähigen Spieler zu verstehen.