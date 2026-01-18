Torhüter Felix Thiel schließt sich dem FC Schwaig an

Vielen Schwaiger Fans dürfte Felix noch bestens in Erinnerung sein: In der vergangenen Spielzeit machte er es uns gleich dreimal – im Testspiel, im Pokal sowie im Ligaspiel – äußerst schwer und sicherte seinem damaligen Verein Türkgücü München in unserer heimischen NGL-Arena nahezu im Alleingang einen Punkt.

Schon damals zeigte sich Felix beeindruckt von der Stimmung in der NGL-Arena, und der Kontakt riss seitdem nie ab. Mit dem 31-Jährigen gewinnt der FC Schwaig einen Keeper, der bereits auf 124 Einsätze in Bayerns höchster Spielklasse, der Regionalliga, zurückblicken kann. Zu seinen bisherigen Erfolgen zählt unter anderem der Gewinn des Bayerischen Toto-Pokals 2023 mit dem FV Illertissen. In der darauffolgenden Saison führte er seine Mannschaft im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf sogar als Kapitän auf den Platz.