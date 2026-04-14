Torhüter des SC Waldgirmes avanciert zum Instagram-Star

Maik Buss, Torhüter des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes, hat nicht nur den Ball, sondern auch seinen eigenen Instagram-Account im Blick. (Archivfoto) © Steffen Bär

Lahnau-Waldgirmes. Kürzlich habe er mal versucht, sich das bildlich vorzustellen, erzählt Maik Buss. Er sei Bayern-Fan und in die Allianz-Arena passen so 80.000 Leute. Wenn nun jeder, der eines seiner Videos gesehen habe, dort Platz nehmen würde, wäre die ja etliche Male gefüllt. „Es ist es surreal“, ergänzt er.