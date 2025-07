Torgefahr hoch zwei: Vichttal schnappt sich Duo von Teutonia Weiden

Niklas Valerius ist in der Region kein Unbekannter. Der 1,94 Meter große Angreifer sammelte einst beim SV Eilendorf Mittelrheinliga-Erfahrung und brachte es in drei Landesliga-Jahren auf beeindruckende 70 Treffer in 74 Spielen. Danach folgten 54 Tore und 34 Vorlagen beim Kreisliga-A-Aufstieg mit Weiden – und auch in Bezirks- und Landesliga traf Valerius fast nach Belieben. In der abgelaufenen Mittelrheinliga-Hinrunde erzielte er in 13 Spielen sieben Tore und bereitete fünf weitere vor – ehe ihn ein Kreuzbandriss beim Sparkassen-Hallencup Anfang Januar stoppte.

"Niklas absolviert derzeit Laufeinheiten. Ich könnte mir vorstellen, dass er im Oktober sein erstes Spiel für uns machen könnte. Das Wichtigste ist aber, dass er zu 100 Prozent fit ist", äußert sich Philip Gibbons über den Heilungsprozess beim Torjäger.