Torgefährlicher Innenverteidiger für Altona 93 Oberliga Hamburg: Altona 93 treibt die Kaderplanung weiter voran. Mit Maximilian Kofi Konadu Addai kommt ein junger Defensivspieler vom TSV Sasel an die Adolf-Jäger-Kampfbahn. von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Altona 93 auf dem Vormarsch. – Foto: red/KI

Altona 93 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt: Maximilian Kofi Konadu Addai wechselt vom TSV Sasel an die Adolf-Jäger-Kampfbahn und wird künftig das Trikot des Regionalliga-Absteigers tragen. Der 20-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Oberliga Hamburg mit und passt damit in das bisherige Bild der Altonaer Kaderplanung: Der AFC sammelt weiterhin Spieler ein, die Entwicklungspotenzial, Ligaerfahrung und Lust auf das besondere Umfeld mitbringen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Addai selbst freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe, dass ich mich hier durch das kompetente Trainerteam spielerisch und menschlich nochmal weiterentwickeln kann, sowie noch ein paar Tore mehr schieße als letzte Saison“, sagt der torgefährliche Innenverteidiger in den Vereinsmedien. Ausbildung beim FC St. Pauli Addai wurde unter anderem im Nachwuchs des FC St. Pauli ausgebildet. Dort sammelte er Erfahrungen in der U17- und U19-Bundesliga und war damit früh in einem leistungsorientierten Umfeld unterwegs. Im Herrenbereich führte ihn sein Weg anschließend über Concordia Hamburg, den Eimsbütteler TV und zuletzt zum TSV Sasel.

Bei Concordia kam Addai in der Saison 2023/24 in der Oberliga zum Einsatz, dazu spielte er für die zweite Mannschaft in der Landesliga Hansa. Anschließend folgte der Schritt zum Eimsbütteler TV, für den er in der Spielzeit 2024/25 regelmäßig in der Oberliga auflief. In der vergangenen Saison war er schließlich für Sasel aktiv und erzielte dort in acht Oberliga-Einsätzen einen Treffer. Altona setzt weiter auf entwicklungsfähige Spieler Für Altona ist Addai eine weitere Verpflichtung mit Perspektive. Der AFC baut nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord weiter an einem Kader, der in der Oberliga konkurrenzfähig sein soll und zugleich Raum für Entwicklung bietet. Neben erfahrenen Spielern und bereits etablierten Kräften kommen immer wieder junge Akteure dazu, die in Hamburg schon höherklassige Erfahrungen gesammelt haben.