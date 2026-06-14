Torgefährlicher Innenverteidiger für Altona 93

Altona 93 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt: Maximilian Kofi Konadu Addai wechselt vom TSV Sasel an die Adolf-Jäger-Kampfbahn und wird künftig das Trikot des Regionalliga-Absteigers tragen. Der 20-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Oberliga Hamburg mit und passt damit in das bisherige Bild der Altonaer Kaderplanung: Der AFC sammelt weiterhin Spieler ein, die Entwicklungspotenzial, Ligaerfahrung und Lust auf das besondere Umfeld mitbringen.
Addai selbst freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe, dass ich mich hier durch das kompetente Trainerteam spielerisch und menschlich nochmal weiterentwickeln kann, sowie noch ein paar Tore mehr schieße als letzte Saison“, sagt der torgefährliche Innenverteidiger in den Vereinsmedien.
Addai wurde unter anderem im Nachwuchs des FC St. Pauli ausgebildet. Dort sammelte er Erfahrungen in der U17- und U19-Bundesliga und war damit früh in einem leistungsorientierten Umfeld unterwegs. Im Herrenbereich führte ihn sein Weg anschließend über Concordia Hamburg, den Eimsbütteler TV und zuletzt zum TSV Sasel.
Bei Concordia kam Addai in der Saison 2023/24 in der Oberliga zum Einsatz, dazu spielte er für die zweite Mannschaft in der Landesliga Hansa. Anschließend folgte der Schritt zum Eimsbütteler TV, für den er in der Spielzeit 2024/25 regelmäßig in der Oberliga auflief. In der vergangenen Saison war er schließlich für Sasel aktiv und erzielte dort in acht Oberliga-Einsätzen einen Treffer.
Für Altona ist Addai eine weitere Verpflichtung mit Perspektive. Der AFC baut nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord weiter an einem Kader, der in der Oberliga konkurrenzfähig sein soll und zugleich Raum für Entwicklung bietet. Neben erfahrenen Spielern und bereits etablierten Kräften kommen immer wieder junge Akteure dazu, die in Hamburg schon höherklassige Erfahrungen gesammelt haben.
Addai bringt genau dieses Profil mit: Er kennt die Oberliga, wurde in einem starken Nachwuchsumfeld ausgebildet und hat mit 20 Jahren noch viel Entwicklung vor sich. Dass er selbst die Weiterentwicklung ausdrücklich anspricht, passt zur neuen Aufgabe an der AJK.
Der Wechsel zeigt erneut, dass Altona den Kader breit aufstellt. Nach mehreren Zugängen aus unterschiedlichen Oberliga- und Regionalliga-Zusammenhängen kommt nun ein junger Spieler dazu, der bereits in verschiedenen Hamburger Vereinen Erfahrungen gesammelt hat. Für Addai ist es die Chance, sich bei einem der traditionsreichsten Amateurklubs der Stadt weiter zu etablieren.
Für den AFC ist seine Verpflichtung der nächste Baustein im Neuaufbau. Die Mannschaft nimmt weiter Form an - und Addai will an der Adolf-Jäger-Kampfbahn nicht nur mitlernen, sondern auch sportlich sichtbar werden.
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