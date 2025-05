Torgefährlicher Flügel kommt auf den Regionallga-Markt

In der Hinrunde zählte Raphael Assibey-Mensah noch zu den besten Akteuren in der Regionalliga West, denn der Flügelstürmer des 1. FC Bocholt wusste vor allem bis zur Winterpause mit starken Leistungen zu gefallen. Seine Zukunft ist allerdings offen, ein Abgang in Bocholt ist wahrscheinlich. Wohin geht die Reise für den 20-Scorer-Angreifer, dessen Vertrag ausläuft?

Starke Leistungen in der Regionalliga

Assibey-Mensah wechselte im Winter 2023 an den Hünting, damals kam er vom TSV Schott Mainz. Zuvor lief der ehemalige Jugendspieler des 1. FSV Mainz 05 auch schon in der 3. Liga für den FSV Zwickau und den SC Freiburg II auf. In Bocholt startete er im zweiten Halbjahr 2024 so richtig durch und lieferte in der Hinrunde neun Tore und sieben Vorlagen ab, nach der Winterpause kamen noch ein weiterer Treffer und zwei Vorlagen hinzu. Der 25-Jährige hat in Summe also zehn Tore und zehn Vorlagen aufgelegt.