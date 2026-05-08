Torgalas & Tränen: Bayernliga zwischen Ekstase und Enttäuschung

Der 33. Spieltag der Bayernliga Nord stand nicht nur in Hof im Zeichen der Abschiede. – Foto: Mario Wiedel

Sechs Duelle standen am Freitagabend in der Bayernliga Nord an und es fiel Tor um Tor. Insgesamt 25 Stück in sechs Begegnungen. Dazu trugen besonders die SpVgg Weiden (5:0 gegen Coburg) und Neumarkt (4:0 gegen Kornburg) bei. Während der scheidende ASV-Trainer Sven Zurawka besonders stolz auf sein Team ist, zieht TSV-Coach Hendrik Baumgart ein enttäuschtes Fazit. Fortuna Regensburg, der FC Ingolstadt II, Bayern Hof und Neudrossenfeld müssen sich mit Remis zufriedengeben. Die Reserve des SSV Jahn Regensburg – sie hat den Klassenerhalt in trockene Tücher gewickelt – und die DJK Gebenbach feiern dagegen knappe 3:2-Siege. Die Stimmen vom 33. Spieltag der Bayernliga Nord.



Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter von Neudrossenfeld: „In der ersten Hälfte der ersten Halbzeit waren wir besser. In der zweiten Hälfte war Bayern Hof dann am Drücker und wir haben um den Rückstand gebettelt. Nach der Pause gehen wir in Führung, kriegen dann aber den Ausgleich. Alles in allem ein leistungsgerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften waren okay. Eine interessante Partie, teilweise sogar ein offener Schlagabtausch, aber für Taktik-Liebhaber sicherlich kein Leckerbissen.“ Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter von Neudrossenfeld: „In der ersten Hälfte der ersten Halbzeit waren wir besser. In der zweiten Hälfte war Bayern Hof dann am Drücker und wir haben um den Rückstand gebettelt. Nach der Pause gehen wir in Führung, kriegen dann aber den Ausgleich. Alles in allem ein leistungsgerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften waren okay. Eine interessante Partie, teilweise sogar ein offener Schlagabtausch, aber für Taktik-Liebhaber sicherlich kein Leckerbissen.“ Thomas Popp, Sportlicher Leiter von Bayern Hof: „Heute war nicht ganz die Intensität drin. Man hat schon gemerkt, dass es nur noch ums Prestige ging. Im ersten Durchgang war Neudrossenfeld aktiver, im zweiten Durchgang dann wir. Das 1:1 wirkt gerecht. Beide Vereine kennen sich und respektieren sich. Die Tore waren auf beiden Seiten schön herausgespielt vor der stattlichen Zuschauerkulisse von knapp 800."



Lucas Altenstrasser, Co-Spielertrainer von Fortuna Regensburg: „Wir waren in der ersten Halbzeit zu passiv und haben die ersten fünf Minuten in der zweiten Hälfte geschlafen. Erst nach dem 2:0 haben wir den Gegner mehr und mehr eingekesselt. Zehn Minuten länger, und wir hätten das Spiel noch gedreht.“



Michael Riester, Trainer der SpVgg SV Weiden: „So viele emotionale Momente, so viele lachende und glückliche Gesichter am Wasserwerk: Das hab ich selten gesehen. Da war das starke Spiel meiner Mannschaft mit dem 5:0 natürlich das Tüpfelchen auf dem i.“



Hendrik Baumgart, Trainer des TSV Kornburg: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Wir waren gar nicht schlecht im Spiel, hatten gute Torchancen und lagen ein bisschen unglücklich hinten. Die Leistung in der zweiten Halbzeit war für mich persönlich aber unfassbar enttäuschend. Wenn ich als Mannschaft ohne Druck befreit aufspielen kann, mich dann aber so hängen lasse, ist das für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin persönlich maßlos enttäuscht.“ Hendrik Baumgart, Trainer des TSV Kornburg: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Wir waren gar nicht schlecht im Spiel, hatten gute Torchancen und lagen ein bisschen unglücklich hinten. Die Leistung in der zweiten Halbzeit war für mich persönlich aber unfassbar enttäuschend. Wenn ich als Mannschaft ohne Druck befreit aufspielen kann, mich dann aber so hängen lasse, ist das für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin persönlich maßlos enttäuscht.“ Sven Zurawka, Trainer des ASV Neumarkt: „Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten drei, vier sehr gute Offensivaktionen. Beim 1:0 schalten wir dann gut um, spielen am Ende einen geilen 90-Grad-Ball, den Sam Zander perfekt abschließt. In der Pause haben wir ein, zwei Sachen angepasst und setzen dann relativ schnell das 2:0 und das 3:0 nach, weil wir es gut aufgelöst haben. Leon Gümpelein hat aber auch einen sehr guten Tag erwischt. Das war mit das beste Spiel von ihm. Er hat ein paar Situationen brutal kreiert. Nach dem 4:0 haben wir sogar die Chance auf das fünfte, aber ihr Keeper hält einen Elfmeter von Selim Mjaki. Nichtsdestotrotz bin ich mit der gesamten Leistung sehr, sehr zufrieden. Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie das Spiel angenommen und das Abschiedsspiel von Alex Braun gestaltet hat. Ein 4:0 gegen Kornburg – eine Mannschaft mit dieser individuellen Qualität und Jungs mit Drittliga-Erfahrung – das haben wir schon sehr ordentlich gelöst. Ich bin happy, die Jungs können heute feiern und ab nächster Woche geben wir wieder Vollgas, um gegen Coburg die nächsten drei Punkte zu ziehen.“



Dominic Rühl, Trainer der DJK Gebenbach: „Ein schönes Auswärtsspiel mit Chancen hüben wie drüben und fünf Toren. Ich denke, der Sieg geht in Ordnung, weil wir mehr klare Torchancen hatten. Es war ein faires Spiel, aber kein Sommerkick. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt.“