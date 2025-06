Torgala zum Saisonabschluss bringt Platz 3!

In einem Spiel, dass sicher als eines der torreichsten in die Geschichte des Unterkochener Fußballsports eingehen wird, ging unsere Mannschaft bereits in der 2.Minute nach Vorlage von Siekmann durch Kaiser in Führung. Bevor Heldenfingens Preiß in der 11.Minute den Ausgleich erzielte, hätte man selbst mindestens zwei weitere Tore nachlegen müssen, doch verpasste dies. Dennoch schaffte man es, mit einem Dreierpack, davon zweimal durch Alex Poferl und einmal durch Sokol Lutfiu, innerhalb von drei Minuten das Ergebnis auf 4:1 nach oben zu schrauben. Leider brachte dies auch nicht die nötige Sicherheit, denn man lief erneut in einen Konter und fing sich das 4:2. Wiederum nur drei Minuten später stellte Felix Kaiser nach Umspielen des gegnerischen Torhüters auf 5:2. Anschließend beruhigte sich das Spiel etwas, die Gäste machten aber bis zur Pause zwei weitere Tore und stellten so das Halbzeitergebnis auf 5:4. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild dann etwas, denn es passte nun im Abwehrverbund deutlich besser und die Torchancen der Gäste wurden seltener. Dennoch dauerte es fast 25 Minuten, bis vorne der nächste Torerfolg zu verzeichnen war, unter Mithilfe eines Gästespielers. Nun brachen bei der SG hinten aber fast alle Dämme und man erhöhte erneut durch Lutfiu auf 7:4. Der eingewechselte Patrick Ceh erzielte in seinem letzten Spiel für die 08-Aktiven das 8:4 in der 74.Minute und wurde später unter Ovationen und mit Spalier ausgewechselt. Der ebenfalls in seinem letzten Spiel eingewechselte Maik Sievers sorgte dafür, dass es kein Gegentor mehr gab und stattdessen vorne noch eine zweistellige Torzahl erreicht wurde. Insgesamt schloss man die Saison damit auf Platz 3 und mit 107 geschossenen Toren ab.