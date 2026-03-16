Torgala von Notzingen, Ottenbach dreht Spiel, Neckartailfingen jubelt

Kreisliga A1:

TV Hochdorf – ASV Aichwald 0:2

In Hochdorf entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, die maßgeblich durch eine Szene kurz vor der Pause geprägt wurde. In der 42. Minute sah Johannes Etzel die Rote Karte, was die Gastgeber für den Rest der Spielzeit in Unterzahl zurückließ. Hochdorf verteidigte leidenschaftlich und hielt das Unentschieden bis tief in die Schlussphase. Erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang dem ASV Aichwald der Durchbruch, als Luis Kiefer (87.) die Führung markierte. In der Nachspielzeit machte Luca Richter (90.+3) alles klar und besiegelte den späten Auswärtserfolg der Gäste.

TV Unterboihingen – VfB Oberesslingen/Zell 4:0

Der TV Unterboihingen lieferte vor heimischer Kulisse eine äußerst souveräne Vorstellung ab. Kurz vor dem Seitenwechsel brach Marco Kohn (42.) den Bann und brachte die Heimelf in Front. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Unterboihingen den Druck und baute die Führung durch Randy-Daniel Mrozik (53.) und Sebastian Albrecht (61.) konsequent aus. Der VfB Oberesslingen/Zell fand offensiv kaum Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Gastgeber. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Robin Schober-Slis (79.), der den deutlichen Heimsieg perfekt machte.

TSV Wernau – TV Nellingen 1:1

In Wernau sahen die Zuschauer ein intensives Duell auf Augenhöhe, das bereits im ersten Durchgang entschieden wurde. Der TSV erwischte den besseren Start und ging durch Maurice Bastasic (15.) früh in Führung. Die Antwort der Gäste aus Nellingen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Dominik Bühler (28.) glich noch vor der Halbstundenmarke aus. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld. Trotz einiger Gelegenheiten auf beiden Seiten im zweiten Spielabschnitt blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

SG Eintracht Sirnau – TSV Wendlingen 2:1

Die Eintracht aus Sirnau zeigte sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel hellwach. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff erzielte Jonas Weißenborn (46.) die Führung für die Hausherren. Sirnau blieb am Drücker und legte durch Dennis Hauck (60.) nach einer Stunde nach. Wendlingen bemühte sich in der Folge redlich um den Anschluss, rannte jedoch lange Zeit vergeblich gegen das Sirnauer Abwehrbollwerk an. Der Treffer von Max Cavallo (90.+7) tief in der Nachspielzeit kam für die Gäste zu spät, um der Partie noch eine Wende zu geben.

VfB Reichenbach/Fils – FV Plochingen II 2:1

Spannung bis zur letzten Minute war in Reichenbach geboten. Die Heimelf ging durch Anthony Fotarellis (14.) früh in Führung, doch die Plochinger Reserve bewies Moral und kam durch Sebastian Aubermann (37.) noch vor der Pause zum Ausgleich. Lange Zeit deutete alles auf eine Punkteteilung hin, da beide Teams defensiv kaum etwas zuließen. In der Schlussphase mobilisierte Reichenbach noch einmal alle Kräfte und wurde belohnt: Justin Mittmann (87.) markierte kurz vor dem Abpfiff den viel umjubelten Siegtreffer für den VfB.

SC Altbach – FV Spfr Neuhausen II 0:1

In einer taktisch geprägten Begegnung in Altbach gab ein einziger Moment den Ausschlag zugunsten der Gäste. Beide Mannschaften legten großen Wert auf eine stabile Defensive, wodurch klare Einschussmöglichkeiten über weite Strecken Mangelware blieben. Das entscheidende Tor des Tages fiel in der Mitte der zweiten Halbzeit, als Felix Stickel (71.) für die Reserve der Sportfreunde Neuhausen erfolgreich war. Altbach warf in der Schlussviertelstunde alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr im engmaschigen Abwehrverbund der Gäste.

TSG Esslingen – TSV Deizisau 1:4

Der TSV Deizisau präsentierte sich in Esslingen in Torlaune und stellte die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg. Volkan Burak Tellioglu (34.) und Dimitrije Pantic (39.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Deizisau spielbestimmend und erhöhte durch Dennis Köber (58.). Zwar gelang der TSG Esslingen durch Enes Coskun (81.) noch der Ehrentreffer, doch den Schlusspunkt setzte Tekin Sidal (90.) in der Schlussminute für die abgeklärten Gäste.

TSV Notzingen – TB Ruit 7:1

In Notzingen erlebten die Fans eine denkwürdige Partie, die für die Gäste aus Ruit eigentlich gut begann. Luis Steininger (23.) brachte den TB in Führung, doch die Antwort des TSV folgte prompt durch Marian Ropertz (27.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel zu einer regelrechten "Ropertz-Show". Während Felix Bosch (51.), Salvatore Trombetta (55.) und Uli Schuster (90.) die weiteren Tore beisteuerten, avancierte Marian Ropertz (58., 73., 81.) mit drei weiteren Treffern zum überragenden Akteur und besiegelte den deutlichen Heimsieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.