 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Torgala von Notzingen, Ottenbach dreht Spiel, Neckartailfingen jubelt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Neckartailfingen

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Kreisliga A3
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In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

TV Hochdorf – ASV Aichwald 0:2

In Hochdorf entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, die maßgeblich durch eine Szene kurz vor der Pause geprägt wurde. In der 42. Minute sah Johannes Etzel die Rote Karte, was die Gastgeber für den Rest der Spielzeit in Unterzahl zurückließ. Hochdorf verteidigte leidenschaftlich und hielt das Unentschieden bis tief in die Schlussphase. Erst kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang dem ASV Aichwald der Durchbruch, als Luis Kiefer (87.) die Führung markierte. In der Nachspielzeit machte Luca Richter (90.+3) alles klar und besiegelte den späten Auswärtserfolg der Gäste.

TV Unterboihingen – VfB Oberesslingen/Zell 4:0

Der TV Unterboihingen lieferte vor heimischer Kulisse eine äußerst souveräne Vorstellung ab. Kurz vor dem Seitenwechsel brach Marco Kohn (42.) den Bann und brachte die Heimelf in Front. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Unterboihingen den Druck und baute die Führung durch Randy-Daniel Mrozik (53.) und Sebastian Albrecht (61.) konsequent aus. Der VfB Oberesslingen/Zell fand offensiv kaum Mittel gegen die stabil stehende Defensive der Gastgeber. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Robin Schober-Slis (79.), der den deutlichen Heimsieg perfekt machte.

TSV Wernau – TV Nellingen 1:1

In Wernau sahen die Zuschauer ein intensives Duell auf Augenhöhe, das bereits im ersten Durchgang entschieden wurde. Der TSV erwischte den besseren Start und ging durch Maurice Bastasic (15.) früh in Führung. Die Antwort der Gäste aus Nellingen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Dominik Bühler (28.) glich noch vor der Halbstundenmarke aus. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld. Trotz einiger Gelegenheiten auf beiden Seiten im zweiten Spielabschnitt blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

SG Eintracht Sirnau – TSV Wendlingen 2:1

Die Eintracht aus Sirnau zeigte sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel hellwach. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff erzielte Jonas Weißenborn (46.) die Führung für die Hausherren. Sirnau blieb am Drücker und legte durch Dennis Hauck (60.) nach einer Stunde nach. Wendlingen bemühte sich in der Folge redlich um den Anschluss, rannte jedoch lange Zeit vergeblich gegen das Sirnauer Abwehrbollwerk an. Der Treffer von Max Cavallo (90.+7) tief in der Nachspielzeit kam für die Gäste zu spät, um der Partie noch eine Wende zu geben.

VfB Reichenbach/Fils – FV Plochingen II 2:1

Spannung bis zur letzten Minute war in Reichenbach geboten. Die Heimelf ging durch Anthony Fotarellis (14.) früh in Führung, doch die Plochinger Reserve bewies Moral und kam durch Sebastian Aubermann (37.) noch vor der Pause zum Ausgleich. Lange Zeit deutete alles auf eine Punkteteilung hin, da beide Teams defensiv kaum etwas zuließen. In der Schlussphase mobilisierte Reichenbach noch einmal alle Kräfte und wurde belohnt: Justin Mittmann (87.) markierte kurz vor dem Abpfiff den viel umjubelten Siegtreffer für den VfB.

SC Altbach – FV Spfr Neuhausen II 0:1

In einer taktisch geprägten Begegnung in Altbach gab ein einziger Moment den Ausschlag zugunsten der Gäste. Beide Mannschaften legten großen Wert auf eine stabile Defensive, wodurch klare Einschussmöglichkeiten über weite Strecken Mangelware blieben. Das entscheidende Tor des Tages fiel in der Mitte der zweiten Halbzeit, als Felix Stickel (71.) für die Reserve der Sportfreunde Neuhausen erfolgreich war. Altbach warf in der Schlussviertelstunde alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr im engmaschigen Abwehrverbund der Gäste.

TSG Esslingen – TSV Deizisau 1:4

Der TSV Deizisau präsentierte sich in Esslingen in Torlaune und stellte die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg. Volkan Burak Tellioglu (34.) und Dimitrije Pantic (39.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Deizisau spielbestimmend und erhöhte durch Dennis Köber (58.). Zwar gelang der TSG Esslingen durch Enes Coskun (81.) noch der Ehrentreffer, doch den Schlusspunkt setzte Tekin Sidal (90.) in der Schlussminute für die abgeklärten Gäste.

TSV Notzingen – TB Ruit 7:1

In Notzingen erlebten die Fans eine denkwürdige Partie, die für die Gäste aus Ruit eigentlich gut begann. Luis Steininger (23.) brachte den TB in Führung, doch die Antwort des TSV folgte prompt durch Marian Ropertz (27.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel zu einer regelrechten "Ropertz-Show". Während Felix Bosch (51.), Salvatore Trombetta (55.) und Uli Schuster (90.) die weiteren Tore beisteuerten, avancierte Marian Ropertz (58., 73., 81.) mit drei weiteren Treffern zum überragenden Akteur und besiegelte den deutlichen Heimsieg.

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Kreisliga A2:

TSV Oberensingen II – FC Kirchheim/Teck 1:5

In Oberensingen sahen die Zuschauer eine Machtdemonstration der Gäste aus Kirchheim. Der FC startete furios und stellte durch Deni Kalfic (10.) und Llumnica Perparim (16.) früh die Weichen auf Sieg. Zwar keimte bei der Landesliga-Reserve kurzzeitig Hoffnung auf, als Joshua Schiettinger (23.) den Anschlusstreffer markierte, doch die Antwort der Gäste folgte prompt. Jason Owusu (30., 51.) sorgte mit einem Doppelpack jeweils kurz vor und nach der Pause für klare Verhältnisse, ehe Ranko Malbasic (56.) den deutlichen 1:5-Endstand herstellte. Kirchheim dominierte das Geschehen über die gesamte Distanz.

TSV Neckartailfingen – TV Bempflingen 5:1

Vor 100 Zuschauern lieferte der TSV Neckartailfingen eine beeindruckende Offensivshow ab. Bereits in der ersten halben Stunde überrollten die Hausherren den TV Bempflingen förmlich. Robin Plachy (7., 31.), Fatmir Sylaj (11.) sowie ein Eigentor von Leon Ströbel (21.) sorgten für eine komfortable 4:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lars Zink (52.) per Foulelfmeter auf 5:0. Bempflingen bewies trotz des hohen Rückstands Moral und kam in der Schlussphase durch einen ebenfalls verwandelten Foulelfmeter von Patrick Kegel (83.) zum Ehrentreffer.

FV 09 Nürtingen – SGM Höllbach 4:1

Der FV 09 Nürtingen präsentierte sich vor heimischer Kulisse sehr spielstark und zielstrebig. Jannik Bubeck (17.) und Eymen Gündogdu (42.) brachten die Nürtinger noch vor der Pause in eine sehr gute Ausgangslage. Im zweiten Durchgang kontrollierte die Heimelf das Tempo und erhöhte durch Vincenzo Parrinello (74.) auf 3:0. Die SGM Höllbach gab sich nicht geschlagen und erzielte durch Wayne Schlecht (76.) den schnellen Anschluss, doch die Hoffnung währte nur kurz. Christian Calis (81.) stellte wenig später den alten Abstand wieder her und besiegelte den verdienten Heimsieg.

TV Neidlingen – TSV Linsenhofen 0:0

In Neidlingen entwickelte sich eine zähe Partie, die vor allem von der taktischen Disziplin der Hintermannschaften geprägt war. Sowohl der TV Neidlingen als auch der TSV Linsenhofen agierten defensiv äußerst konzentriert und ließen über die gesamte Spielzeit kaum nennenswerte Einschussmöglichkeiten zu. Das Geschehen spielte sich größtenteils im Mittelfeld ab, wo um jeden Zentimeter gerungen wurde. Da keine der beiden Offensivreihen das nötige Risiko fand oder an den aufmerksamen Torhütern scheiterte, blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen Unentschieden.

SF Dettingen/Teck – VfB Neuffen 1:3

In Dettingen sahen die Fans eine Partie, die der VfB Neuffen nach einem frühen Rückstand noch komplett drehen konnte. Die Sportfreunde erwischten den besseren Start durch Redon Gashi (13.), doch Neuffen blieb ruhig und fand durch Colin Schnizler (32.) noch vor der Pause die passende Antwort. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff brachte Nick Schweizer (46.) die Gäste erstmals in Führung. Dettingen warf in der Folge alles nach vorne, doch die Neuffener Defensive stand sicher. Jona Kirchner (70.) sorgte schließlich für die Entscheidung und sicherte dem VfB die drei Auswärtspunkte.

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – SGM Owen Unterlenningen 3:0

Die SGEH feierte einen souveränen Heimsieg gegen die SGM Owen Unterlenningen. In einer über weite Strecken kontrollierten Begegnung erzielte Hakan Demir (20.) die wichtige Führung im ersten Durchgang. Die Gäste bemühten sich nach dem Seitenwechsel um den Ausgleich, fanden aber kaum eine Lücke im Abwehrverbund der Hausherren. Stattdessen schlug die Heimelf eiskalt zu: Dominik Despot (57.) und Benjamin Prosic (65.) schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten in die Höhe und sorgten für klare Verhältnisse auf dem Platz.

TSV Altdorf – TSV Grafenberg 0:0

In Altdorf neutralisierten sich zwei ebenbürtige Mannschaften über die vollen 90 Minuten. Die Zuschauer sahen eine Begegnung mit hohem läuferischem Einsatz, aber wenig spielerischen Highlights in den Strafräumen. Sowohl Altdorf als auch Grafenberg legten das Hauptaugenmerk auf die Absicherung des eigenen Gehäuses, was dazu führte, dass hochkarätige Chancen Mangelware blieben. Am Ende stand eine Punkteteilung, die beiden Teams aufgrund der stabilen Defensivleistungen gerecht wurde.

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Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – TSGV Albershausen 4:0

In Ebersbach dominierte die Reserve das Geschehen über die gesamte Distanz. Den Grundstein legte Felix Kobelt (12.) mit der frühen Führung. Auch im zweiten Durchgang blieb die Heimelf spielbestimmend: Erneut war es Felix Kobelt (57.), der den Vorsprung ausbaute. In der Schlussphase schraubten Loris Kühne (70.) und Robin Steinborn (72.) das Ergebnis innerhalb weniger Minuten in die Höhe und besiegelten den souveränen Heimsieg gegen Albershausen.

SSV Göppingen – TV Altenstadt 2:2

In Göppingen sahen die Zuschauer eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Phasen. Die Gäste aus Altenstadt erwischten einen Start nach Maß und führten durch Eike Nils Keller (5.) und Erjon Mehmetaj (20.) bereits früh mit zwei Toren. Der SSV bewies jedoch Moral und kämpfte sich noch vor der Pause durch Özcan Toklucu (31.) zurück in die Begegnung. Nach dem Seitenwechsel drängte die Heimelf auf den Ausgleich, der schließlich Roni Gürer (54.) gelang. In der restlichen Zeit neutralisierten sich beide Teams, sodass es beim Remis blieb.

KSG Eislingen – SC Uhingen 1:0

In einer defensiv geprägten und von Taktik bestimmten Begegnung gab ein einziger Moment den Ausschlag. Beide Mannschaften agierten mit hoher Konzentration in der Hintermannschaft und ließen kaum klare Gelegenheiten zu. Das Tor des Tages erzielte Uwe Grupp (22.) bereits Mitte der ersten Halbzeit. Uhingen investierte im zweiten Durchgang zwar mehr in die Offensive, fand aber keine Lücke im engmaschigen Abwehrverbund der Eislinger, die den knappen Vorsprung über die Zeit retteten.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – TV Deggingen 1:3

Vor 70 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die erst nach dem Seitenwechsel ihre entscheidende Wendung nahm. Die Hausherren gingen zunächst durch Tilo Stolle (31.) in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Spielabschnitt übernahm jedoch der TV Deggingen zunehmend das Kommando. Julian Maurer (58.) glich aus, bevor die Gäste in der Schlussphase ihre Effizienz unter Beweis stellten. Maxim Sennhenn (77.) und Lukas Rehm (80.) drehten die Partie endgültig zugunsten der Degginger.

FTSV Kuchen – TSV Ottenbach 3:4

Ein wahres Torfestival bekamen die Fans in Kuchen zu sehen. In einem offenen Schlagabtausch wechselte die Führung mehrfach. Ottenbach legte durch Fabian Scafidi (7.) vor, Luis Mayer (26.) glich für Kuchen aus, ehe Tobias Denk (45.) die Gäste erneut in Front brachte. Nach der Pause drehte der FTSV das Spiel durch Fabian Schmidt (50.) und Fynn Kloß (72.) vorübergehend komplett. Doch Ottenbach hatte den längeren Atem: Christian Frey (83.) erzielte den Ausgleich, bevor Marius Raindl (90.) in der letzten Minute den dramatischen Auswärtssieg perfekt machte.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – 1. FC Rechberghausen 3:1

Die Spielgemeinschaft präsentierte sich vor heimischer Kulisse von Beginn an hellwach. Durch einen Doppelschlag von Patrick Teuber (9.) und Sascha Reinhard (14.) lag die Heimelf bereits früh mit zwei Toren vorn. Rechberghausen bemühte sich in der Folge um Stabilität, fand aber erst spät eine Antwort. Zuvor sorgte Tom Winkler (77.) für die endgültige Entscheidung. Der Treffer von Denny Fuchs (80.) per Foulelfmeter war für die Gäste lediglich noch Ergebniskosmetik.

TSV Wäschenbeuren – VfR Süßen 3:0

In Wäschenbeuren sahen die Zuschauer eine sehr kontrollierte Vorstellung der Gastgeber. Lange Zeit hielt die Defensive des VfR Süßen stand, bis Clemens Stich (40.) kurz vor der Pause den Bann brach. Im zweiten Durchgang kontrollierte der TSV das Tempo und ließ kaum gegnerische Chancen zu. Erneut war es Clemens Stich (69.), der für die Vorentscheidung sorgte, ehe Maximilian Richter (73.) nur wenig später den Sack endgültig zumachte.

SV Croatia 2012 Geislingen – TSV Eschenbach 4:3

In einer hochdramatischen Begegnung vor 172 Zuschauern bewies Croatia Geislingen eine außergewöhnliche Moral. Die Gäste aus Eschenbach sahen nach Toren von Orlindo Botsi (29.) und Jakob Lehmann (45.+1) zur Pause wie der sichere Sieger aus. Doch Croatia kam verwandelt aus der Kabine: Mateo Zelic (50., 75.) glich die Partie mit zwei Treffern aus. In einer hitzigen Schlussphase brachte Luka Blaz (85.) die Hausherren erstmals in Führung, und Mohamad Dhainy (89.) erhöhte sogar auf 4:2. Der späte Anschluss von Sebastian Aust (90.) änderte nichts mehr am umjubelten Heimsieg der Geislinger.

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