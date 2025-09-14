Torgala: FC Verden feiert höchsten Sieg seit Oberliga-Aufstieg

Anfangs verlief das Geschehen vor rund 400 Zuschauern noch ausgeglichen. Mit dem 1:0 durch Lukas Muszong zog der FCV die Begegnung allerdings vollends auf seine Seite (23.). Von nun an spielte nur noch eine Mannschaft, was sich auch im Resultat widerspiegelte. Philipp Eggert stellte in Minute 35 auf 2:0. Noch vor der Pause ließ Piet Freiberg das 3:0 folgen. Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht locker. Zielstrebig erarbeiteten sie sich weitere Torszenen. So erhöhte Bastian Reiners in der 54. Minute auf 4:0. Jener Reiners bediente zwölf Zeigerumdrehungen später Kapitän Jonas Austermann, der mit seinem ersten Saisontreffer auf 5:0 stellte. Anschließend war erneut Reiners an der Reihe und komplettierte das halbe Dutzend.

Trotz des Kantersieges verweilt der FC Verden 04 weiter auf einem Abstiegsplatz. Der kommende Gegner sammelte erst einen Punkt ein. Dementsprechend soll bei Lupo-Martini Wolfsburg der nächste Erfolg herausspringen.

Mehr Informationen zur Oberliga Niedersachsen