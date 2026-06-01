 2026-06-01T10:27:43.393Z

Vereinsnachrichten

Torfrau gesucht für unsere 1.Frauen! 

von Tilmann Häußler · Heute, 12:26 Uhr · 0 Leser

Du suchst eine neue sportliche Herausforderung und möchtest Teil eines ambitionierten Teams werden?

Unsere Ziele für die kommende Saison sind klar: Aufstieg in die Regionalliga und im DFB-Pokal so weit wie möglich zu kommen.

Wenn du Lust hast, uns auf diesem Weg zu unterstützen, freuen wir uns auf deine Nachricht!

📩 Melde dich direkt per PN bei Andreas Weiss oder per E-Mail an info@berolinamitte.de

Werde Teil von Berolina Mitte und gestalte die Zukunft unseres Teams mit!

#einmalberoimmerbero 💙🤍