Torflut voraus im Verfolgerduell?

Beide Teams verfügen über die besten Offensiven der Liga: SCHOTT traf bisher 25-mal, Weida sechs Mal. Mit Benno Walther (SCHOTT, 8 Tore), Dominik Bock (SCHOTT, 6) und Christopher Lehmann (Weida, 6) stehen zudem die drei torgefährlichsten Spieler der Liga gemeinsam auf dem Platz.

SCHOTT-Trainer Christian Kummer schätzt die aktuelle Form seines Teams als aufsteigend ein: „Auf dem Papier sieht das natürlich schwankend aus. Aber wir haben in allen drei Spielen gut gespielt. Die Formkurve zeigt nach oben. Gegen Arnstadt hat uns etwas das Spielglück gefehlt, ansonsten haben wir die anderen Partien souverän gelöst.“ Besonders die junge Mannschaft hat laut Kummer noch viel Potential: „Wir spielen noch nicht am Limit. Wir haben in Pokal und Liga bereits Schwergewichte geschlagen und können selbstbewusst sein.“

Weidas Coach Hendrik Penzel sieht sein Team ebenfalls in guter Verfassung, trotz des jüngsten 2:2 gegen Bad Langensalza: „Natürlich waren wir nicht zufrieden, wir hatten uns mehr vorgenommen. Aber das Spiel hat uns gezeigt, dass wir in jedem Spiel alles investieren müssen, sonst reicht es am Ende nicht. Insgesamt sehe ich die Mannschaft in sehr guter Form. Wir sind mental stabil, haben klare Vorstellungen und können auch nach Rückständen zurückkommen.“

Trotz starker Offensiven kassieren beide Teams fast immer Gegentore. Penzel erklärt: „Wir sind eine Mannschaft, die mutig nach vorne spielt. Dadurch gehen wir Risiken ein. Die Gegentore sind oft individuelle Fehler oder Abstimmungsprobleme. Die Grundstabilität ist da, wir müssen sie nur noch konsequent über 90 Minuten abrufen.“ Kummer ergänzt: „Wir haben genau analysiert, wie die Tore zustande kamen, und Maßnahmen abgeleitet. Mit einer stabilen Viererkette und Fokus im Team werden wir defensiv wieder besser auftreten.“

Die Chancen auf ein spannendes Offensivduell stehen gut. Christian Kummer sagt dazu: „Wir sind offensiv gerade gut drauf und haben unsere Durchschlagskraft noch erhöht. Wenn wir unseren Toreschnitt umsetzen können, bin ich positiv, dass wir den Platz als Sieger verlassen.“

Penzel betont die taktische Komponente: „SCHOTT hat viel Qualität und spielt sehr zielstrebig. Ob es torreich wird, wird man sehen. Entscheidend wird sein, dass wir kompakt verteidigen, die Räume eng machen und gleichzeitig mutig nach vorne spielen. Mit Ball, Herz und Mut lautet unser Motto – wenn wir das umsetzen, haben wir die Chance auf Punkte.“