Torflut und klare Ansagen – Der 3. Spieltag der Kreisliga Holzminden

SG Sollingtor – TSV Ottenstein 0:4

Der TSV Ottenstein feierte in Sollingtor einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg und setzt sich damit im oberen Tabellenmittelfeld fest. Die Tore erzielten Jonas Rehling (ET), Niklas Hamann, Marvin Dröge und Robin Trujillo-Meyer. Für Sollingtor bleibt es nach drei Spieltagen bei null Punkten und bereits sieben Gegentoren. Während Ottenstein Selbstbewusstsein tankt, wächst bei Sollingtor der Druck im Tabellenkeller.

Trainer Ioannis Lazaridis (TSV Ottenstein) zeigte sich trotz des deutlichen Erfolgs kritisch mit der ersten Hälfte:

„Wir haben zwar spielbestimmend begonnen, uns aber nach 15 Minuten in ein langes Hafer-Festival ohne Sieger ziehen lassen. Durch einen Standard gehen wir in Führung, Gereon Preuß köpfte ein. Insgesamt haben wir uns in der ersten Halbzeit unter Wert verkauft, das war fahrig.“

Mit der zweiten Hälfte war er dagegen zufrieden: