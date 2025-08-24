Torflut und klare Ansagen – Der 3. Spieltag der Kreisliga Holzminden

Der dritte Spieltag der Kreisliga Holzminden hatte es in sich: Mit insgesamt 27 Treffern in sieben Partien setzte die Liga ihren torreichen Saisonstart fort. Während Spitzenreiter Kirchbrak seine makellose Bilanz wahrte, feierte der TSV Holenberg beim 8:1 in Bevern ein Schützenfest. Auch der MTSV Eschershausen sorgte mit einem 7:0-Auswärtserfolg in Negenborn für ein echtes Ausrufezeichen. Der FC Stadtoldendorf meldete sich nach schwierigen Wochen mit einem 3:0-Sieg gegen TuSpo Grünenplan zurück. Zudem punkteten Bodenwerder und Holzminden jeweils überzeugend.
Der TSV Ottenstein feierte in Sollingtor einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg und setzt sich damit im oberen Tabellenmittelfeld fest. Die Tore erzielten Jonas Rehling (ET), Niklas Hamann, Marvin Dröge und Robin Trujillo-Meyer. Für Sollingtor bleibt es nach drei Spieltagen bei null Punkten und bereits sieben Gegentoren. Während Ottenstein Selbstbewusstsein tankt, wächst bei Sollingtor der Druck im Tabellenkeller.
Trainer Ioannis Lazaridis (TSV Ottenstein) zeigte sich trotz des deutlichen Erfolgs kritisch mit der ersten Hälfte:
„Wir haben zwar spielbestimmend begonnen, uns aber nach 15 Minuten in ein langes Hafer-Festival ohne Sieger ziehen lassen. Durch einen Standard gehen wir in Führung, Gereon Preuß köpfte ein. Insgesamt haben wir uns in der ersten Halbzeit unter Wert verkauft, das war fahrig.“
Mit der zweiten Hälfte war er dagegen zufrieden:
„Wir haben Ball und Gegner besser laufen lassen, die Räume aufgezogen und das Ding souverän gezogen. Defensiv war es souverän und ohne Gefahr verteidigt. Der Sieg ist verdient, wir freuen uns über die Null, die wir gehalten haben. Auf die zweite Halbzeit können wir aufbauen.“
___
Tabellenführer TSV Kirchbrak bleibt auch nach dem dritten Spieltag makellos. Gegen die SG Holzberg drehte die Mannschaft einen Rückstand durch Abdoulie Jallow (34.) in einen 2:1-Erfolg. Lauritz Merkl und Robin-Davide Busse erzielten die Treffer für den Spitzenreiter. Holzberg bleibt dagegen sieglos und wartet weiter auf den ersten Punktgewinn.
___
Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer in Bevern: Der TSV Holenberg deklassierte den MTV mit 8:1. Joshua Mély (2), Marvin Wessel (2), Leon Wessel, Noah Ecke, Lennart Homeyer und Niklas Bergmeier trafen für die Gäste, Timm Goldschmidt erzielte den Ehrentreffer für Bevern. Besonders auffällig: Marvin Wessel, aktuell mit fünf Treffern Spitzenreiter der Torschützenliste, glänzte erneut als Vollstrecker. Holenberg untermauert seine Ambitionen, während Bevern im unteren Tabellenmittelfeld hängen bleibt.
Trainer Andreas Struck (MTV Bevern) sprach nach der Partie von einer verdienten Niederlage:
„Das war eine bittere Niederlage, in der Höhe auch verdient. Holenberg war eine Klasse besser als wir. Einige Tore waren sehr unnötig, schlecht verteidigt und zu einfach zugelassen. Besonders die drei Gegentore direkt nach der Halbzeit, innerhalb von fünf Minuten nach unserem Anschlusstreffer, sind viel zu leicht gefallen. Sehr bitter.“
___
Der FC Stadtoldendorf hat seine Negativserie gestoppt und TuSpo Grünenplan mit 3:0 besiegt. Ali El Osman, Niklas Dorf und Jan Stellhorn sorgten für die Tore. Letzterer reiht sich damit mit drei Treffern in die Top-Torjägerliste ein. Trainer Ali Chaabu hatte bereits vor dem Spiel angekündigt, dass seine Mannschaft nach der deutlichen Niederlage in Holenberg Wiedergutmachung betreiben will – und die Antwort fiel deutlich aus. Trotz vieler Verletzungssorgen lieferte Stadtoldendorf die wohl beste Saisonleistung ab.
Auch Grünenplan-Trainer Philipp Meyer sprach von einem „gebrauchten Tag“:
„Wir mussten in der 4. Spielminute verletzungsbedingt unseren Torwart wechseln. Spielerisch standen wir in der ersten Hälfte kompakt und haben uns Chancen erarbeitet, die aber ungenutzt blieben. Den Beginn der zweiten Hälfte haben wir mental verschlafen, was unser Gegner umgehend bestraft hat. Später verletzte sich auch noch unser Innenverteidiger, sodass wir erneut ungewollt wechseln mussten. In der Schlussviertelstunde haben wir versucht, noch den Ausgleich zu erzielen, wurden aber mit zwei Gegentoren nach Kontern bestraft.“
___
Bodenwerder bestätigte mit einem 3:1 gegen den VfL Dielmissen seine starke Frühform. Dario Winter traf doppelt, zudem steuerte Björn Schwarz ein Tor bei. Für die Gäste war Rami Bero erfolgreich. Winter ist mit bereits drei Saisontoren einer der auffälligsten Spieler des SCM, der sich in der Spitzengruppe etabliert. Dielmissen dagegen muss nach diesem Dämpfer wieder nach unten schauen.
___
Nach zwei sieglosen Spielen meldete sich der SV 06 Holzminden eindrucksvoll zurück und feierte einen klaren 4:0-Sieg in Wesertal. Jonas Horrer, Jonathan Just und Doppeltorschütze Mats Lindner sorgten für den Befreiungsschlag. Während Holzminden den Sprung ins Mittelfeld schaffte, wartet Wesertal nach zwei deutlichen Niederlagen weiter auf Konstanz.
Trainer Sören Eilers (SV 06 Holzminden) sprach von einem verdienten Sieg auf schwierigem Geläuf:
„Wir haben uns in der ersten Halbzeit im Aufbau nicht gut bewegt, dadurch gab es viele lange Bälle auf beiden Seiten. Am Ende war es gut, dass wir drei Standardtore gemacht haben, weil wir es spielerisch nicht lösen konnten. Defensiv haben wir aber wenig zugelassen. Der Sieg war verdient, auch wenn wir uns mit Ball noch verbessern müssen.“
___
Der MTSV Eschershausen setzte in Negenborn ein dickes Ausrufezeichen: Mit 7:0 schossen die Gäste den VfB regelrecht aus dem eigenen Stadion. Fabian Bertram (2), Alexander Leidner, Faris Farah, Fuat Kazan, Justin Fahrenholz und Mirco Meyer trafen für die Raabestädter. Eschershausen klettert damit ins Tabellenmittelfeld, während Negenborn nach drei Spielen mit 0:14 Toren und null Punkten Schlusslicht bleibt.
___
Es fehlen Daten? Werde hier Vereinsverwalter deines Clubs!