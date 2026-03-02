Torflut, Last-Minute-Drama und klare Zeichen im Titelrennen Forchheim und Quelle mit Offensiv-Feuerwerk +++ Ammerthal bleibt souverän von Marco Baumgartner · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Deutlich machten es die Kicker der SpVgg Jahn Forchheim beim 6:0 Heimsieg gegen den Tabellenletzten aus Röslau. – Foto: Wolfgang Zink

Der erste Spieltag nach der Winterpause in der Landesliga Nordost hatte nahezu alles zu bieten: deutliche Siege, späte Entscheidungen und ein Spitzenreiter, der seine Position weiter festigt. Während Ammerthal vorne souverän bleibt, setzten Forchheim und die Quelle offensive Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller sammelten Lauterhofen und Burgebrach wichtige Punkte.

Der TSV Windeck Burgebrach feierte einen deutlichen 4:1-Heimerfolg gegen den ASV Weisendorf und verschafft sich damit etwas Luft im unteren Mittelfeld. Michael Zirkel eröffnete nach 20 Minuten den Torreigen, ehe Nico Plätzer noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (31.). Zwar verkürzte Artan Selmani kurz nach Wiederanpfiff (54.), doch die Antwort folgte prompt: Marcel Kutzelmann (55.) und erneut Plätzer (60.) sorgten innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse. Mit nun 26 Punkten rückt Burgebrach auf Rang zwölf vor, Weisendorf bleibt im oberen Mittelfeld.

Im Verfolgerduell zwischen dem 1. SC Feucht und dem SV Unterreichenbach gab es keinen Sieger. Leon Schoen brachte die Gastgeber früh in Führung (17.), doch Jakob Hechtel glich nur acht Minuten später aus (25.). In einer intensiv geführten Partie neutralisierten sich beide Teams im weiteren Verlauf weitgehend. Feucht bleibt Achter, Unterreichenbach rangiert weiterhin im gesicherten Mittelfeld mit 10 Punkte Vorsprung auf den ersten Releganten.

Im Topspiel zwischen dem FSV Erlangen-Bruck und dem SC 04 Schwabach sah es lange nach einem Auswärtssieg aus. Lucas Riegel brachte die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff in Führung (45.). Schwabach verteidigte diszipliniert, doch in der Nachspielzeit schlug Bruck zu: Der eingewechselte Nemanja Pejovic traf zum 1:1 (90.+2). Bruck bleibt damit Dritter mit 44 Punkten, Schwabach rutscht runter auf Platz sechs.

Der TSC Neuendettelsau sicherte sich gegen die SpVgg Mögeldorf 2000 einen dramatischen 2:1-Heimsieg. Moritz Ortner brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (35.). Lange verteidigte der Aufsteiger den Vorsprung, ehe Levi Stark in der 86. Minute ausglich. Doch Neuendettelsau bewies Moral: Maximilian Hirschmann traf in der Nachspielzeit zum vielumjubelten 2:1 (90.+3). Ein wichtiger Erfolg im unteren Tabellendrittel.

Der SV Lauterhofen entschied das Duell gegen Gutenstetten mit 3:1 für sich. Bastian Meyer (7.) und Michael Geitner (9.) stellten früh die Weichen, ehe Meyer per Strafstoß auf 3:0 erhöhte (24.). Trotz Unterzahl – Christoph Ortner sah bereits in der 13. Minute Rot – hielt Lauterhofen die Kontrolle. Simon Drießlein verkürzte zwar (69.), doch weitere Platzverweise auf Seiten der Gäste (Drießlein 82., Gröger 84.) verhinderten eine Aufholjagd. Lauterhofen verbessert sich auf 17 Punkte und schöpft neue Hoffnung.

Ein echtes Statement setzte die SG Quelle Fürth beim 6:0 gegen den SV Buckenhofen. Christian Haag eröffnete früh (8.), Fabian Angermeier erhöhte (31.). Nach dem Seitenwechsel rollte der Angriffswirbel weiter: Kay Ramthun (47.), Tino Ramthun (58.), Georgios Kakavos (73.) und Dennis Reinholz (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Quelle klettert damit auf Rang fünf und bleibt im erweiterten Verfolgerfeld.

Auch die SpVgg Jahn Forchheim ließ nichts anbrennen und fertigte Schlusslicht FC Vorwärts Röslau mit 6:0 ab. Held traf noch vor der Pause (45.+1), danach folgte ein Offensivlauf durch Hofmann (48.), Hoffmann (57.), Rzonsa per Foulelfmeter (75.), Geyer (85.) und Schabel (90.). Forchheim festigt Rang zwei und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Ammerthal.