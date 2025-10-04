Torflut in Flensburg – Meppen schwimmt davon

Der SC Weiche Flensburg 08 hat sich am Freitagabend in einer intensiven und torreichen Partie gegen den SV Meppen mit 5:3 (1:1) durchgesetzt. Vor 786 Zuschauern entwickelte sich bei schwierigen Platzverhältnissen ein Spiel, das von Fehlern, starken Offensivaktionen und viel Kampf geprägt war.

Die Gäste aus Meppen erwischten den besseren Start, setzten sich früh in der Hälfte der Hausherren fest. Dennoch ging Flensburg nach einer Hereingabe von René Guder durch Sandro Plechaty in Führung (31.). Der SVM antwortete prompt: Nur sechs Minuten später traf Jonathan Wensing per Kopf zum verdienten Ausgleich (37.). Kurz vor der Pause vergab Ibrahim Ali die große Chance auf die erneute Führung, als er frei vor Keeper Pünt scheiterte (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel endgültig Fahrt auf. Ali stellte mit einem Doppelpack (47., 56.) auf 3:2, nachdem Julian Ulbricht zunächst per Elfmeter zum 2:2 getroffen hatte (53.). Als Meppens Torhüter Pünt eine harmlose Flanke nicht festhalten konnte, nutzte Joker Marcel Cornils den Fehler eiskalt zum 4:2 (81.). Zwar brachte Ulbricht die Gäste noch einmal heran (84.), doch Dominic Hartmann stellte im direkten Gegenzug den 5:3-Endstand her (85.).