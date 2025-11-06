Torflut in der Bezirksliga vor der nächsten Runde?

Massig Tore sind in der Bezirksliga am Niederrhein in dieser Saison bislang gefallen. Ob der Trend auch am 13. Spieltag weitergeht, erfahrt ihr hier.
14. Spieltag
Fr., 14.11.25 19:30 Uhr ASV Mettmann - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Eller 04
So., 16.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 16.11.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Ratingen 04/19 U23 II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DSC 99 Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - CfR Links Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SG Benrath-Hassels
Mo., 17.11.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Hösel
14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SG Hackenberg
So., 16.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - TuSpo Richrath
So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Germania Reusrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSVg Velbert II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - DV Solingen II
So., 16.11.25 15:30 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - BV Gräfrath
So., 16.11.25 15:45 Uhr TSV Ronsdorf - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - HSV Langenfeld
14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - OSV Meerbusch
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr SV Lürrip - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 15.11.25 18:15 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 16.11.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - CSV Marathon Krefeld
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum
14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau
So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Stenern
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten
14. Spieltag
Sa., 15.11.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Homberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 16.11.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900
So., 16.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum
14. Spieltag
So., 16.11.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Rot-Weiss Essen II
So., 16.11.25 13:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Heisinger SV
So., 16.11.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS Haarzopf - SpVgg Steele
So., 16.11.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 16.11.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Fatihspor Essen 2001
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - TuSEM Essen 1926
So., 16.11.25 16:00 Uhr SV Burgaltendorf - Sportfreunde Königshardt
