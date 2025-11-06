 2025-10-30T14:25:35.653Z

Rot-Weiss Essen II mischt als Aufsteiger oben mit.
Rot-Weiss Essen II mischt als Aufsteiger oben mit. – Foto: Bastian Beckers

Torflut in der Bezirksliga vor der nächsten Runde?

Massig Tore sind in der Bezirksliga bislang gefallen. Ob der Trend auch am 13. Spieltag weitergeht, erfahrt ihr hier.

Massig Tore sind in der Bezirksliga am Niederrhein in dieser Saison bislang gefallen. Ob der Trend auch am 13. Spieltag weitergeht, erfahrt ihr hier.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:30

Gestern, 20:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
3
2
Abpfiff

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:00

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
14:00

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
13:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:00

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 19:30 Uhr ASV Mettmann - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Eller 04
So., 16.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 16.11.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Ratingen 04/19 U23 II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DSC 99 Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - CfR Links Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SG Benrath-Hassels
Mo., 17.11.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Hösel

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:15live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:30

So., 09.11.2025, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
12:45

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
16:00

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
13:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:15live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:00

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SG Hackenberg
So., 16.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - TuSpo Richrath
So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Germania Reusrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSVg Velbert II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - DV Solingen II
So., 16.11.25 15:30 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - BV Gräfrath
So., 16.11.25 15:45 Uhr TSV Ronsdorf - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - HSV Langenfeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30

Morgen, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
20:00live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
19:45

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:00

Morgen, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
20:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:15live

Morgen, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
20:00live

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - OSV Meerbusch
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr SV Lürrip - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 15.11.25 18:15 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 16.11.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - CSV Marathon Krefeld
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Morgen, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
19:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
14:30

So., 09.11.2025, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
16:00

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
14:30

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
14:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
20:00live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00live

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau
So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Stenern
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:15live

Sa., 08.11.2025, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
19:00live

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:15live

Heute, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
19:30live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Sa., 15.11.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Homberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 16.11.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900
So., 16.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:15

Morgen, 19:00 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
19:00

Morgen, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
18:30live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:00

So., 09.11.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
16:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:15live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

So., 09.11.2025, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
13:45

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
So., 16.11.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Rot-Weiss Essen II
So., 16.11.25 13:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Heisinger SV
So., 16.11.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS Haarzopf - SpVgg Steele
So., 16.11.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 16.11.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Fatihspor Essen 2001
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - TuSEM Essen 1926
So., 16.11.25 16:00 Uhr SV Burgaltendorf - Sportfreunde Königshardt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

