Torflut in der B-Liga Wetzlar: Favoriten setzen sich durch

Enge Kiste: Altenkirchens Schlussmann Joachim Klose (l.) fischt den Ball gerade so vor dem heranstürmenden Oberbieler Wladimir Schat. © Isabel Althof

Wetzlar. Tore satt - 39 an der Zahl in sieben Partien - gab es am 27. Spieltag in der Fußball-B-Liga Wetzlar zu bestaunen. Dabei setzten sich auf allen Plätzen die Favoriten durch. Tabellenführer Biskirchen/Ulmtal hatte beim 2:1 im Spitzenspiel gegen den Vierten, Spartak Wetzlar, allerdings auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Die Begegnung der auf Rang drei platzierten SG Nauborn/Laufdorf gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen II ist verlegt auf Mittwoch, 6. Mai, um 19 Uhr. Gespielt wird dann in Nauborn.