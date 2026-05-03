 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Torflut in der B-Liga Wetzlar: Favoriten setzen sich durch

Teaser KLB WETZLAR: +++ Mit 39 Toren in sieben Spielen begeistert die Fußball-B-Liga Wetzlar, wobei die Favoriten dominieren. Spannung bietet das Spitzenspiel Biskirchen/Ulmtal gegen Spartak Wetzlar +++

von Redaktion · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser
Enge Kiste: Altenkirchens Schlussmann Joachim Klose (l.) fischt den Ball gerade so vor dem heranstürmenden Oberbieler Wladimir Schat. © Isabel Althof
Enge Kiste: Altenkirchens Schlussmann Joachim Klose (l.) fischt den Ball gerade so vor dem heranstürmenden Oberbieler Wladimir Schat. © Isabel Althof

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Wetzlar. Tore satt - 39 an der Zahl in sieben Partien - gab es am 27. Spieltag in der Fußball-B-Liga Wetzlar zu bestaunen. Dabei setzten sich auf allen Plätzen die Favoriten durch. Tabellenführer Biskirchen/Ulmtal hatte beim 2:1 im Spitzenspiel gegen den Vierten, Spartak Wetzlar, allerdings auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Die Begegnung der auf Rang drei platzierten SG Nauborn/Laufdorf gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen II ist verlegt auf Mittwoch, 6. Mai, um 19 Uhr. Gespielt wird dann in Nauborn.

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