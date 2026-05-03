Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Torflut in der B-Liga Wetzlar: Favoriten setzen sich durch
Teaser KLB WETZLAR: +++ Mit 39 Toren in sieben Spielen begeistert die Fußball-B-Liga Wetzlar, wobei die Favoriten dominieren. Spannung bietet das Spitzenspiel Biskirchen/Ulmtal gegen Spartak Wetzlar +++
Wetzlar. Tore satt - 39 an der Zahl in sieben Partien - gab es am 27. Spieltag in der Fußball-B-Liga Wetzlar zu bestaunen. Dabei setzten sich auf allen Plätzen die Favoriten durch. Tabellenführer Biskirchen/Ulmtal hatte beim 2:1 im Spitzenspiel gegen den Vierten, Spartak Wetzlar, allerdings auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Die Begegnung der auf Rang drei platzierten SG Nauborn/Laufdorf gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen II ist verlegt auf Mittwoch, 6. Mai, um 19 Uhr. Gespielt wird dann in Nauborn.