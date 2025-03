Torflut in Bad Wörishofen

Die Fans, die den widrigen Witterungsbedingungen getrotzt hatten, brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. 101 Minuten lang brannten die Kicker des FC Bad Wörishofen und des FC Wiggensbach ein fußballerisches Feuerwerk ab. Dabei durften die Wörishofer nach 20 Minuten hoffen, dass sie Punkte im Abstiegskampf sammenl, lagen sie doch durch die Treffer von Luis Wanninger und Thomas Waltenberger mit 2:0 in Führung. Dann aber schlugen die Wiggensbacher, bei denen Trainer Alexander Methfessel zu Wochenbeginn die Zusammenarbeit mit seinen Schützlingen um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert hatte, zurück und glichen durch Robin Fetterer und Lukas Ried aus.

Damit war allerdings noch längst nicht Schluss, in der zweiten Halbzeit ging es dann richtig rund, fünf weitere Treffer sollten folgen. Darunter auch zwei Eigentore. Keiner konnte sich richtig absetzen und in der Nachspielzeit machte Maximilian Ackermann mit seinem verwandelten Foulelfmeter die Geschichte nochmal richtig scharf. Wörishofen war wieder auf 4:5 dran, Wiggensbach zudem durch die Ampelkarte für Manuel Methfessel dezimiert. Doch die Unterallgäuer rannten in den verbliebenen sechs Minuten vergeblich an.

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Luis Wanninger (14.), 2:0 Thomas Waltenberger (20.), 2:1 Robin Fetterer (23.), 2:2 Lukas Ried (38.), 2:3 Simon Kolb (51.), 3:3 Francesco Marinaro (65./Eigentor), 3:4 Luis Wanninger (77./Eigentor), 3:5 Lukas Ried (86.), 4:5 Maximilian Ackermann (90.+5/Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Manuel Methfessel (88./FC Wiggensbach)