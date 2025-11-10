Torflut im Puchheimer Stadtderby – RW Überacker schießt FC Aich II ab

Murat Öksüz entschied das Derby mit drei Toren. – Foto: FuPa Oberbayern

In nur sechs Begegnungen der A-Klasse 1 fielen 33 Tore. Zwei Spiele wurden abgesagt. Das Stadtderby in Puchheim endete mit einem Elf-Tore-Spektakel.

Die A-Klassenvereine haben es am letzten Spieltag vor der Winterpause noch mal krachen lassen. in nur sechs Spielen, zwei wurden abgesagt, gab es 33 Tore. Alleine elf gab es im Stadtderby Ethnikos Puchheim gegen SV Puchheim zu sehen. TSV Herrsching - TSV FFB West 5:0 (1:0) – Obwohl man in der ersten Halbzeit nur mit 1:0(12.) durch ein Tor des Herrschingers Roko Pelaic zurücklag, konnte man in der zweiten Hälfte den Sturmlauf des Tabellenersten nicht aufhalten. Michael Bachhuber mit seinen beiden Toren zum 2:0 (49.) und 3:0 (54.) sowie Alessandro Calandrino zum 4:0 (64.) und Daniel Fischer mit dem 5:0 (79.) sorgten für einen klaren Sieg des Tabellenführers. Der TSV FFB West behält somit die rote Laterne.

FSV Eching - SV Haspelmoor 2:3 (2:0) – Der FSV Eching ging in dieser Partie früh mit 1:0(2.) durch Leon Bretschneider in Führung. Jonas Rogg erhöhte in der ersten Hälfte noch auf 2:0(25.). Wer den SV Haspelmoor jedoch kennt, der weiß, aufgegeben wird nicht - auch nicht in der Fremde. Simon Hillmayr besorgt erst einmal den Anschlusstreffer in der 61. Minute. Dann der Ausgleich in der 83.Minute durch Moritz Hochholzer. Mario Kistler ist es schließlich, der den Haspelmoorern den Sieg mit seinem 3:2 in der Nachspielzeit(90.+1) beschert - Spiel gedreht und auf den sechsten Platz marschiert. SV Adelshofen - SV Althegnenberg 0:1 (0:1 – Die Entscheidung des Spieles fiel bereits in der ersten Spielminute durch Ibrahim Tangara mit dem 1:0 für den Tabellenzweiten aus Althegnenberg. Das Spiel geht jetzt rauf und runter, Torchancen auf beiden Seiten. Eigentlich hätte das Spiel keinen Sieger verdient doch der SV Althegnenberg rettet den Sieg mit letzter Kraft über die Linie.