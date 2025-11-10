Torflut im Puchheimer Stadtderby – RW Überacker schießt FC Aich II ab

In nur sechs Begegnungen der A-Klasse 1 fielen 33 Tore. Zwei Spiele wurden abgesagt. Das Stadtderby in Puchheim endete mit einem Elf-Tore-Spektakel.
Die A-Klassenvereine haben es am letzten Spieltag vor der Winterpause noch mal krachen lassen. in nur sechs Spielen, zwei wurden abgesagt, gab es 33 Tore. Alleine elf gab es im Stadtderby Ethnikos Puchheim gegen SV Puchheim zu sehen.
TSV Herrsching - TSV FFB West 5:0 (1:0) – Obwohl man in der ersten Halbzeit nur mit 1:0(12.) durch ein Tor des Herrschingers Roko Pelaic zurücklag, konnte man in der zweiten Hälfte den Sturmlauf des Tabellenersten nicht aufhalten. Michael Bachhuber mit seinen beiden Toren zum 2:0 (49.) und 3:0 (54.) sowie Alessandro Calandrino zum 4:0 (64.) und Daniel Fischer mit dem 5:0 (79.) sorgten für einen klaren Sieg des Tabellenführers. Der TSV FFB West behält somit die rote Laterne.
FSV Eching - SV Haspelmoor 2:3 (2:0) – Der FSV Eching ging in dieser Partie früh mit 1:0(2.) durch Leon Bretschneider in Führung. Jonas Rogg erhöhte in der ersten Hälfte noch auf 2:0(25.). Wer den SV Haspelmoor jedoch kennt, der weiß, aufgegeben wird nicht - auch nicht in der Fremde. Simon Hillmayr besorgt erst einmal den Anschlusstreffer in der 61. Minute. Dann der Ausgleich in der 83.Minute durch Moritz Hochholzer. Mario Kistler ist es schließlich, der den Haspelmoorern den Sieg mit seinem 3:2 in der Nachspielzeit(90.+1) beschert - Spiel gedreht und auf den sechsten Platz marschiert.
SV Adelshofen - SV Althegnenberg 0:1 (0:1 – Die Entscheidung des Spieles fiel bereits in der ersten Spielminute durch Ibrahim Tangara mit dem 1:0 für den Tabellenzweiten aus Althegnenberg. Das Spiel geht jetzt rauf und runter, Torchancen auf beiden Seiten. Eigentlich hätte das Spiel keinen Sieger verdient doch der SV Althegnenberg rettet den Sieg mit letzter Kraft über die Linie.
SV Inning - FC Eichenau II 2:0 (0:0) – Bis zur Halbzeitpause konnte die zweite Garde der Eichenauer noch gut mit dem derzeit Tabellenfünften mithalten. Doch in der zweiten Hälfte knackte der SV Inning die Abwehr der Eichenauer. Ali Bajrami erzielte das 1:0 für die Hausherren dann in der 54.Minute. Ein Elfmeter, verwandelt durch Constantin Sar brachte die Entscheidung zum 2:0 in der 83. Spielminute. Der SV Inning schob sich auf Platz 8 und der FC Eichenau II klebt weiter am Tabellenende, punktgleich mit dem TSV FFB West.
RW Überacker - FC Aich II 8:0 (4:0) – Es war ein torreiches und farbenfrohes Spiel in dem insgesamt acht gelbe und eine gelbrote Karte durch den Schiedsrichter vergeben wurden. Kurios, die gelbrote Karte bekommt Überacker in der 41. Minute, was aber den Tatendrang nicht bremste. Bis dahin führte man bereits durch Michael Dexl per Elfmeter (6.), zweimal Sebastian Heiß (10./13.) und Alkim Medineli (35.) mit 4:0. In der zweiten Spielhälfte legte man dann nochmals vier Tore nach. Luc Heitmair (58.), Josef Peiß (68.), Valentin Schacherl (78.) und Christoph Hainzinger (86.) stellten den Endstand mit ihren Toren von 8:0 her.
SV Puchheim - Ethnikos Puchheim 4:7 (2:3) – Das Stadtderby entschied Ethnikos Puchheim am Ende klar für sich. Bis zur Pause war es nur ein knapper Vorsprung. Murat Öksüz eröffnete das Spiel mit seinen Toren (8./14.) mit 2:0. Morris Murdaca verkürzte zwar auf 1:2 (18.) für den SV Puchheim, aber Lucky Bebor stellte mit dem 3:1 (36.) den alten Abstand wieder her. Kurz vor der Pause wieder der Anschlusstreffer - 2:3 (40.) durch Michael Pichler per Elfmeter. In der zweiten Hälfte erhöhte Ethnikos durch Marius Keller (49.) und Murat Öksüz (57.) auf 5:2 ehe Karim Mazroue in der 78. Minute auf 3:5 verkürzte. Leon Ruder und Al Mahm Ali Maghames erzielten die Entscheidung mit ihren Treffern in der 80. und 90.+4 zum 7:3. Den letzten Treffer erzielte jedoch wieder der SV Puchheim mit Alexander Lehenmeier per Elfmeter(90.+8).
SC Maisach II - FC Emmering – Das Spiel fand nicht statt und wurde ins nächste Jahr verlegt. Es findet jetzt am 15. März statt.
SV Puch - SC Unterpfaffenhofen II – Auch dieses Spiel fand nicht statt, der SV Puch sagte wegen Spielermangel ab. Wie das Spiel gewertet wird, entscheidet das Sportgericht.