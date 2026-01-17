Torflut, Favoriten und klare Linien in Blaustein

Der Blautaler Gold Ochsen Cup hat am heutigen Samstag endgültig Fahrt aufgenommen. In der Blausteiner Halle prallten in den Gruppen B bis E vier Vierergruppen aufeinander, zehn Minuten Spielzeit pro Partie, kaum Luft zum Durchatmen. Tore fielen im Minutentakt, Favoriten setzten sich durch, andere Teams wurden von der Wucht des Turniermodus überrollt. Der Samstag formte nicht nur Tabellen, sondern auch Stimmungen – laut, intensiv und gnadenlos ehrlich.

Ein Turniertag ohne Schonfrist Der Modus lässt keinen Raum für Vorsicht. Zehn Minuten Vorrunde bedeuten maximale Verdichtung, jeder Ballverlust kann das Spiel kippen, jedes Gegentor schmerzt doppelt. Entsprechend hoch war von Beginn an das Tempo. In allen Gruppen zeigte sich, wie schnell sich Spiele in der Halle entscheiden lassen. Wer früh traf, bestimmte den Rhythmus, wer zurücklag, fand selten die Zeit zur Korrektur. Die nackten Zahlen dieses Samstags erzählen von dieser Härte deutlicher als jede Beschreibung.

Gruppe B: Ulm 99 bleibt makellos

In der Gruppe B setzte die SSG Ulm 99 ein klares Ausrufezeichen. Drei Spiele, drei Siege, 8:3 Tore und neun Punkte bedeuteten souverän Rang eins. Dem 3:1 gegen den SV Pappelau-Beiningen folgte ein umkämpftes 3:2 gegen den SC Türkgücü Ulm II, ehe mit dem 2:0 gegen die SGM Aufheim/Holzschwang II der Gruppensieg fixiert wurde. Auf Rang zwei landete die SGM Aufheim/Holzschwang II mit sechs Punkten und 10:3 Toren. Türkgücü Ulm II sammelte drei Punkte, während Pappelau-Beiningen nach drei Niederlagen und 3:17 Toren punktlos blieb.

Gruppe C: Bermaringen setzt klare Maßstäbe

Der TSV Bermaringen dominierte die Gruppe C eindrucksvoll. Neun Punkte, 14:2 Tore – der Tabellenführer ließ keinerlei Zweifel aufkommen. Siege gegen den SV Esperia Italia Neu-Ulm (2:1), den TSV Herrlingen (3:1) und ein deutliches 9:0 gegen den SV Mähringen unterstrichen die Überlegenheit. Herrlingen sicherte sich mit sechs Punkten Rang zwei, Esperia Italia Neu-Ulm folgte mit drei Punkten. Für Mähringen blieb nach vier Spielen und 1:19 Toren nur Platz vier.

Gruppe D: Aufheim/Holzschwang mit Machtdemonstration

In der Gruppe D bestimmte die SGM Aufheim Holzschwang das Geschehen. Drei Siege, 16:2 Tore und neun Punkte waren das Resultat eines kompromisslosen Auftritts. Das 6:1 gegen ESC Ulm, das 3:1 gegen den SC Heroldstatt und das 7:0 gegen den SV Grimmelfingen sorgten früh für klare Verhältnisse. Dahinter entbrannte ein enges Rennen um die weiteren Platzierungen, das Heroldstatt, ESC Ulm und Grimmelfingen jeweils mit drei Punkten beendeten. Am Ende entschied die Tordifferenz zugunsten des SC Heroldstatt.

Gruppe E: Gastgeber marschiert ohne Gegentor

Der FC Blautal 2001 präsentierte sich in Gruppe E in beeindruckender Form. Drei Spiele, drei Siege, 11:0 Tore – der Gastgeber blieb ohne Gegentreffer und sicherte sich verdient Platz eins. Das 2:0 gegen SV Ljiljan Ulm, das klare 6:0 gegen die SGM Allmendingen/Ennahofen und das 3:0 gegen den TSV Blaustein ergaben ein makelloses Tabellenbild. Blaustein belegte mit vier Punkten Rang zwei, Ljiljan Ulm wurde Dritter, Allmendingen/Ennahofen schloss mit einem Punkt ab.

Der Samstag entscheidet über Weiterkommen und Abschied

Mit dem Abschluss der Gruppen B bis E ist das Feld für den Finaltag abgesteckt. Die jeweils besten zwei Teams sowie der beste Gruppendritte qualifizieren sich für die Endrunde. Der Samstag zeigte eindrücklich, wie wichtig Tore und Tordifferenz sind. Klare Siege wurden belohnt, knappe Niederlagen konnten am Ende schwerer wiegen als gedacht.

Der Blick richtet sich auf den Sonntag

Am morgigen Sonntag, 18. Januar 2026, beginnt um 12 Uhr die Endrunde der Herren. Vier Dreiergruppen bilden die Basis, ehe ab 14:50 Uhr die Viertelfinals starten. Die Halbfinals folgen ab 16:26 Uhr, das Spiel um Platz drei ist für 17:18 Uhr angesetzt, das Finale beginnt um 17:31 Uhr. Dann wird sich zeigen, welche Mannschaft die Intensität des Samstags über den Tag hinaus tragen kann.