Torflut bei Mainzer Schiri-Turnier, vor allem Laubenheim überzeugt

Vor den Augen des langjährigen Turnierchefs Werner Koch – inzwischen 87 Jahre alt – hinterließen die Laubenheimer mit den besten Eindruck. Der Gruppe B drückten sie jedenfalls ihren Stempel auf. Der frühere Bezirksligist erzielte nicht nur die meisten Tore (25), sondern kassierte auch die wenigsten Gegentreffer (9). Und er distanzierte die stärker eingeschätzten Ligarivalen FV Budenheim (5:3) und FC Schwabsburg (5:4) durch Siege in den direkten Duellen.

Gonsenheim. Bei der 43. Auflage des Hallenfußballturniers, das der Freundeskreis der Schiedsrichtervereinigung Mainz-Bingen in der Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums veranstaltet, gab es zum Auftakt zwei echte Favoritenstürze. Die beiden A-Klassen-Topteams SG Basara/Moguntia 1896 II und FC Aksu sind schon raus. Aus dem Kreis der Teams zwischen C- und A-Klasse qualifizierten sich stattdessen Fiam Italia Mainz und Fortuna Mombach II in Gruppe A, Alemannia Laubenheim und FV Budenheim in Gruppe B, TSV Wackernheim und SVW Mainz II in Gruppe C sowie Genclerbirligi Bischofsheim und SG Harxheim in Gruppe D für die Zwischenrunde am Samstag.

„Wir haben versucht, ein ziemlich gemischtes Team zu stellen mit erster Mannschaft, zweiter Mannschaft und A-Jugend“, sagte Alemannen-Teammanager Steffen Binger. Genau genommen waren je vier Kicker aus erster und zweiter Mannschaft sowie zwei A-Junioren mit von der Partie. „Unser Trainer hat gewollt, dass wir hauptsächlich Spaß haben“, so Binger. „Wir sind gut gestartet – und danach war es fast ein Selbstläufer. Die Jungs hatten richtig Bock. Auch die A-Jugend-Spieler haben sich das Selbstvertrauen geholt – es hat alles gepasst.“

Ins Rampenlicht spielte sich dabei unter anderem A-Junior Dominic Hessel, der nicht nur wegen seiner 202 Zentimeter Körperlänge herausragte. Binger nannte ihn „unseren neuen Zukunftsstürmer“. Mit insgesamt vier Treffern war Hessel gleich mal drittbester Torschütze der Schwarz-Weißen hinter Björn Helmrath (6) und Steven Morgenthaler (5). „Ich bin mega begeistert“, resümierte Binger. „Ich würde mal sagen, wir waren noch nie so die Hallenmannschaft gewesen über die Jahre – aber die junge Generation macht das sehr gut.“

Das musste auch Daniel Kittl anerkennen. Der FVB-Coach zeigte sich von den Darbietungen seiner Schwarz-Gelben dennoch angetan. „Bis auf das Spiel gegen Laubenheim war es eigentlich überragend“, lobte der Ex-Nullfünfer. „Obwohl viele bei uns in der Halle nicht spielen wollten.“ Der interne Torschützenkönig Luis Wachsmuth etwa hatte sich beim Budenzauber einst einen Kreuzbandriss zugezogen und klar artikuliert, dass er nicht mitspielen wolle.

„Aber wir hatten trotzdem eine geile, junge Truppe auf dem Feld“, so Kittl. Nur gegen Laubenheim habe man „nicht ganz so geglänzt“. Mit der Defensivarbeit gegen die Alemannia war Kittl unzufrieden. „Laubenheim hat auch einen extrem guten Angriff – und wir haben in der Defensive geschlafen. Aber so ist Halle. Das wird halt direkt bestraft.“ Kittls bester Indoorkicker: Tom Schenk. „Den haben wir extra für die Halle wieder aus Freiburg runtergeholt“, verriet der Übungsleiter, der vom Schiri-Turnier „positiv überrascht“ war. „Hier in der Halle war ich noch nicht – die ist besser als die in Mombach. Vom Essen, von den Zuschauern – alles top.“

Für den FC Schwabsburg kam das Scheitern nicht unerwartet. Vom Trainerteam um Dennis Bingenheimer, Oliver Hoch und Tobias Weber war niemand vor Ort. „Wir sind mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe angetreten“, berichtete Keeper Matthias Everding, der an einem Bandscheibenvorfall laboriert, Fabian Preuß zwischen den Pfosten den Vortritt ließ und lieber als Ersatz-Coach agierte. „Es sollte in erster Linie Spaß machen.“ Bei den Pleiten gegen Laubenheim und Budenheim sei mehr drin gewesen. Alle anderen Duelle gewann der FCS. Das war okay angesichts der Tatsache, dass man „eigentlich keinen“ Leistungsträger von der ersten Mannschaft dabei hatte, so Everding. Die Michael Maders, Kevin Freys oder Tim Zimmermanns seien „entweder lädiert oder krank oder sie wollten aus anderen Gründen in der Halle nicht so gerne spielen.“

Fiam Italia sichert sich Gruppensieg

Auch in Gruppe A hatten viele Teams viele Stützen nicht am Start. Fiam Italia glänzte trotz eines 2:5 zum Auftakt gegen Fortuna Mombach II als Gruppensieger. Die Mombacher, die laut Cheforganisator Hüseyin Dogan mit der ersten Mannschaft angetreten waren, begnügten sich gegen die B-Klassen-Klubs SV Klein-Winternheim und Spvgg. Essenheim jeweils mit einem Remis. Das reichte für die Zwischenrunden-Quali. Am Sonntag zeigten gleich fünf türkische Teams ihr Können.

Für die Zwischenrunde qualifizierte sich davon aber nur Genclerbirligi Bischofsheim, der Klub von Ex-Aksu-Coach Ugur Yildirim. In Gruppe C krallte sich statt Basara II mit Coach Alessio Elbert („Wir haben einfach nicht gut gespielt“) Wackernheim das Zwischenrunden-Ticket. „Wir haben überraschend guten Fußball gespielt, schöne Tore erzielt und sind auch völlig verdient ungeschlagen als Tabellenerster weitergekommen“, befand TSV-Coach Patrick Willems. „Das ganze Turnier ist positiv hervorzuheben, die Organisation war top. Alles in allem ein sehr positiver Jahresabschluss.“

Wackernheims beste Schützen waren Max Nikolic, Gero Eichhorn, Jakob Ritter und Tim Mallmann mit je vier Toren. Zudem stellte der Klub vom Rabenkopf mit René Blum einen 1a-Hallenkeeper. 1a war vor 160 zahlenden Zuschauern auch der Sportsgeist der Protagonisten. Jedenfalls bis zum vorletzten Spiel des Sonntags. Da zückte Schiri Bünyamin Tasci (Fortuna Mombach) im Duell FSC Ingelheim gegen TSG Hechtsheim (2:2) Rot gegen Ingelheims Fatih Kalkan (19) – wegen Nachtretens.