Torflut am Wochenende - Die torreichsten Spiele

Brauweiler II schießt Elsdorf II mit 23:0 ab – „Respektvoll bis zum Schluss“
Ein außergewöhnliches Ergebnis lieferte am Wochenende GW Brauweiler II ab: Beim SC Elsdorf II feierte die Mannschaft einen 23:0-Kantersieg – der höchste Erfolg des Spieltags. Trotz der klaren Verhältnisse lobte Trainer Nils Krauß die Einstellung seines Teams:
„Wir haben den Gegner ernst genommen und von der ersten Minute an konzentriert gespielt. Ich habe großen Respekt vor Elsdorf, die trotz ihrer schwierigen Situation alles gegeben haben.“
Schon zur Pause stand es 10:0, Elsdorf hatte keinen Auswechselspieler und verlor in der zweiten Hälfte sogar den Torwart. Brauweiler blieb dennoch seriös: „Ich habe in der Halbzeit gefordert, dass wir respektvoll bleiben und unser Konzept weiter durchziehen. Das haben die Jungs hervorragend gemacht.“
Die Höhe des Ergebnisses wollte der Coach nicht überbewerten: „Für uns sind es drei Punkte wie jeder andere Sieg auch. Wichtig ist die Entwicklung der Mannschaft.“ Zum Abschluss stellte er klar: „23 Tore muss man trotzdem erstmal schießen – wir bleiben demütig, unser Ziel ist klar: Wir wollen aufsteigen.“
Der historische 23:0-Erfolg von Brauweiler II war jedoch nicht das einzige torreiche Spiel des Wochenendes. Auch in anderen Ligen fielen zahlreiche Treffer – das sind die zehn torreichsten Spiele: