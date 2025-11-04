Torflut am Wochenende - Die torreichsten Spiele

Ein außergewöhnliches Ergebnis lieferte am Wochenende GW Brauweiler II ab: Beim SC Elsdorf II feierte die Mannschaft einen 23:0-Kantersieg – der höchste Erfolg des Spieltags. Trotz der klaren Verhältnisse lobte Trainer Nils Krauß die Einstellung seines Teams:

„Wir haben den Gegner ernst genommen und von der ersten Minute an konzentriert gespielt. Ich habe großen Respekt vor Elsdorf, die trotz ihrer schwierigen Situation alles gegeben haben.“

Schon zur Pause stand es 10:0, Elsdorf hatte keinen Auswechselspieler und verlor in der zweiten Hälfte sogar den Torwart. Brauweiler blieb dennoch seriös: „Ich habe in der Halbzeit gefordert, dass wir respektvoll bleiben und unser Konzept weiter durchziehen. Das haben die Jungs hervorragend gemacht.“