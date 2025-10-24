Torflaute gegen Auswärtsmacht: Teutonia Weiden trifft auf Fortuna-U23

Nach der 1:4-Niederlage in Hohkeppel steht der FC Teutonia Weiden am Sonntag gegen die U23 von Fortuna Köln auf dem Prüfstand. Acht Punkte aus acht Spielen bedeuten Tabellenplatz 13. Besonders vor heimischem Publikum hakt es: Nur drei Tore gelangen bislang in vier Partien. Gegner Fortuna Köln II reist dagegen mit Rückenwind an. Die U23 der Südstädter ist auswärts eine Macht: Neun ihrer elf Punkte holte sie in der Fremde.

Weidens sportlicher Leiter Keskin Kilic weiß, dass sein Team im Angriff zulegen muss. „Zu Hause wollen wir endlich wieder mehr Torgefahr zeigen – wir kommen in gute Situationen, müssen aber vor dem Tor einfach konsequenter sein“, sagt er. Die letzte Niederlage in Hohkeppel sei abgehakt, nun gehe es darum, „wieder ein anderes Gesicht zu zeigen“.

Mit Blick auf den Gegner warnt Kilic vor der Qualität der Fortuna-Reserve: „Fortuna Köln II ist eine junge, spielstarke Mannschaft mit viel Tempo. Man sieht, dass sie gut eingespielt sind und auch auswärts mutig auftreten.“ Ob personell alle Optionen zur Verfügung stehen, ist noch offen. „Wir wissen erst am Freitagabend mehr, hoffen aber, dass sich bis dahin die Lage etwas entspannt“, so Kilic.

Kleefisch: „Wir haben auswärts einfach effektiver gespielt“

Auch bei der Fortuna ist die Ausgangslage klar: Nach dem späten 3:3 gegen Porz will das Team von Trainer Iraklis Metaxas wieder einen Sieg einfahren. Teammanager Stefan Kleefisch sieht in der starken Auswärtsbilanz einen wichtigen Faktor. „Auswärts haben wir bisher immer überzeugen können, selbst bei der unglücklichen 0:1-Niederlage in Frechen“, sagt er.

Dabei sei der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen der Umgang mit den sich bietenden Tormöglichkeiten: „Ich denke nicht, dass wir uns grundsätzlich auswärts leichter tun, sondern wir haben einfach zu Hause mehrfach Punkte verschenkt aufgrund schlechter Chancenverwertung. Das war auswärts bisher besser – das war der feine und einfache Unterschied.“

Die Fortuna erwartet in Weiden ein intensives Spiel mit vielen bekannten Gesichtern. „Weiden hat mit Meik Kühnel einen herausragenden Leader. Wir kennen viele Spieler der Teutonia – Baran und Hajdar Kilic, Berat und Bekir Gediktas, Jens-Can Mohren und Marcus Peters, alle haben schon bei der Fortuna gespielt“, sagt Kleefisch.

Personell steht fast der gesamte Kader zur Verfügung, einzig Verteidiger Joran Sobiech fehlt weiterhin aus privaten Gründen.