Torfeuerwerk: Union Klosterfelde siegt gegen Delay Sports Berlin

Der holprige Start in der Anfangsphase

Das Match in der aktuellen Testspielphase begann mit spürbaren Herausforderungen für den Club aus der NOFV-Oberliga Nord. Gegen den Landesligisten Delay Sports Berlin zeigte sich die Mannschaft zu Beginn noch nicht vollends abgestimmt, da beiden Teams deutlich anzumerken war, dass sie sich noch mitten in der Testspielphase befinden. 1000 Zuschauer sahen, wie sich der Oberligist in den ersten Minuten schwer tat. Bereits in der 7. Minute nutzten die Gäste eine Ecke, um durch das Tor von Panzu De Angelo Ernesto mit 0:1 in Führung zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt war ein Zweiklassenunterschied zwischen den beiden Vertretungen auf dem Spielfeld nicht zu erkennen.

Die Wende vor dem Seitenwechsel

Mit zunehmender Spieldauer erarbeitete sich die Mannschaft unter Trainer Lucio Geral jedoch die Kontrolle über das Geschehen. In der 28. Minute fiel der Ausgleich direkt aus dem Zentrum durch Gentuar Durmishi. Die Offensivbemühungen wurden in der Folge intensiver, und der Neuzugang Hannes Graf, der von SV Lichtenberg 47 nach Klosterfelde gewechselt war, spielte von Beginn an mit. In der 39. Minute schlug der Zugang per Kopf zu und erzielte nach der Vorlage von Emil Gustavus die 2:1-Führung. Mit diesem knappen Vorsprung ging es schließlich nach der ersten Halbzeit in die Kabinen.

Effizienz und späte Tore im zweiten Durchgang

Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit knüpfte das Team an die Leistungssteigerung an. In der 53. Minute erhöhte Gentuar Durmishi auf 3:1, indem er vom Sechzehner erfolgreich in die kurze Ecke abschloss. In der 60. Minute sah der Torhüter von Delay Sports nicht gut aus, als ein Kopfball von Hannes Graf zum 4:1 im Netz einschlug. Zwar wurde Delay Sports ab der 70. Minute stärker und verkürzte in der 67. Minute durch Pascal Brossmann auf 4:2, doch der Heimsieg geriet nicht mehr in Gefahr. Nachdem Hannes Graf in der 75. Minute noch eine Großchance vergeben hatte, markierte Meisour Mohamed in der 90. Minute den 5:2-Endstand.