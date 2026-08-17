Torfeuerwerk und Kantersiege zum Auftakt der Bezirksliga

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In einer zwar umkämpften, aber ohne Torerfolg gebliebenen Begegnung trennten sich der FC Durlangen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Abwehrreihen hielten stand, sodass über die gesamten 90 Minuten keine Tore fielen. ---

Einen leidenschaftlichen Heimsieg feierte der 1. FC Germania Bargau mit dem 2:1 gegen Aufsteiger SGM Lautern-Essingen. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, als Daniel Dambacher in der 22. Minute zur 0:1-Führung traf. Die Wende leitete schließlich Jens Funk ein: Er glich in der 34. Minute zum 1:1 aus und erzielte kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute auch den 2:1-Siegtreffer. ---

Einen Kantersieg feierte die SG Bettringen, die sich beim SSV Aalen mit 6:0 durchsetzte. Den Torreigen eröffnete Patrick Speier in der 9. Minute mit dem 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Massimo Sgroia in der 34. Minute. Nach dem Seitenwechsel drehte Tim Koffler auf und schraubte das Ergebnis per Doppelschlag in der 57. Minute auf 0:3 sowie in der 59. Minute auf 0:4. In der Schlussphase machten Luca Sigloch in der 80. Minute zum 0:5 und Tadej Anusic in der 84. Minute zum 0:6 den Auswärtserfolg perfekt. ---

Vor der Kulisse von 300 Zuschauern feierte der TV Neuler einen souveränen 3:0-Heimspielsieg über den FV 08 Unterkochen. Die Führung stellte Tim Knauer in der 34. Minute mit dem 1:0 her, ehe Theo Kraus in der 40. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Tim Knauer, der in der 55. Minute zum 3:0-Endstand traf. ---

Einen glanzvollen Auftakt erwischte Landesliga-Absteiger FV Sontheim/Brenz beim 5:0-Auswärtssieg gegen Aufsteiger FV Viktoria Wasseralfingen. Schon in der 3. Minute brachte Matthias Schnürch die Gäste mit 0:1 in Führung, die Bernhard Rembold in der 14. Minute auf 0:2 ausbaute. Per Foulelfmeter erhöhte Daniel Gentner in der 34. Minute auf 0:3. Im zweiten Spielabschnitt legten Jorgo Kentiridis in der 77. Minute zum 0:4 und Tom Nusser in der 90. Minute zum 0:5-Endstand nach. ---

Aufsteiger Türkspor Heidenheim sicherte sich zum Auftakt einen knappen 1:0-Erfolg über die TSG Nattheim. Das goldene Tor der Partie gelang Denisz Toth in der 34. Minute zum 1:0. ---

Mit einer Offensivgala bezwang die DJK Schwabsberg-Buch den TSV Hüttlingen im Heimspiel mit 4:1. Jannik Mack eröffnete in der 11. Minute den Reigen zum 1:0. Anschließend erhöhte Sven Frank per Doppelpack in der 31. Minute auf 2:0 und in der 38. Minute auf 3:0, ehe Johannes Eckl bereits in der 39. Minute das 4:0 folgen ließ. Dem TSV Hüttlingen gelang durch einen von David Steidle verwandelten Foulelfmeter in der 83. Minute lediglich die Resultatsverbesserung zum 4:1. ---