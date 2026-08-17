 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Torfeuerwerk und Kantersiege zum Auftakt der Bezirksliga

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht über die Partien des 1. Spieltags

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tobias Vater

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BZL Ostwürttemberg
Germ. Bargau
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Unterkochen
Nattheim

Der Saisonauftakt versprach pure Emotionen und hielt auf Anhieb dramatische wie auch deutliche Entscheidungen bereit: Der 1. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg bot packenden Fußball mit echten Ausrufezeichen. Während die SG Bettringen mit einem spektakulären Kantersieg beim SSV Aalen direkt an die Spitze der Tabelle stürmte, mussten etliche Teams zum Start noch Rückschläge verkraften.

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Gestern, 15:00 Uhr
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
0
0
Abpfiff

In einer zwar umkämpften, aber ohne Torerfolg gebliebenen Begegnung trennten sich der FC Durlangen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Abwehrreihen hielten stand, sodass über die gesamten 90 Minuten keine Tore fielen.

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Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
SGM Lautern-Essingen
SGM Lautern-EssingenSGM Lautern-Essingen
2
1
Abpfiff

Einen leidenschaftlichen Heimsieg feierte der 1. FC Germania Bargau mit dem 2:1 gegen Aufsteiger SGM Lautern-Essingen. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, als Daniel Dambacher in der 22. Minute zur 0:1-Führung traf. Die Wende leitete schließlich Jens Funk ein: Er glich in der 34. Minute zum 1:1 aus und erzielte kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute auch den 2:1-Siegtreffer.

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Gestern, 15:00 Uhr
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
0
6
Abpfiff

Einen Kantersieg feierte die SG Bettringen, die sich beim SSV Aalen mit 6:0 durchsetzte. Den Torreigen eröffnete Patrick Speier in der 9. Minute mit dem 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Massimo Sgroia in der 34. Minute. Nach dem Seitenwechsel drehte Tim Koffler auf und schraubte das Ergebnis per Doppelschlag in der 57. Minute auf 0:3 sowie in der 59. Minute auf 0:4. In der Schlussphase machten Luca Sigloch in der 80. Minute zum 0:5 und Tadej Anusic in der 84. Minute zum 0:6 den Auswärtserfolg perfekt.

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Gestern, 15:00 Uhr
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
3
0
Abpfiff

Vor der Kulisse von 300 Zuschauern feierte der TV Neuler einen souveränen 3:0-Heimspielsieg über den FV 08 Unterkochen. Die Führung stellte Tim Knauer in der 34. Minute mit dem 1:0 her, ehe Theo Kraus in der 40. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Tim Knauer, der in der 55. Minute zum 3:0-Endstand traf.

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Gestern, 15:00 Uhr
FV Viktoria Wasseralfingen
FV Viktoria WasseralfingenV. W`alfing.
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
0
5
+Video

Einen glanzvollen Auftakt erwischte Landesliga-Absteiger FV Sontheim/Brenz beim 5:0-Auswärtssieg gegen Aufsteiger FV Viktoria Wasseralfingen. Schon in der 3. Minute brachte Matthias Schnürch die Gäste mit 0:1 in Führung, die Bernhard Rembold in der 14. Minute auf 0:2 ausbaute. Per Foulelfmeter erhöhte Daniel Gentner in der 34. Minute auf 0:3. Im zweiten Spielabschnitt legten Jorgo Kentiridis in der 77. Minute zum 0:4 und Tom Nusser in der 90. Minute zum 0:5-Endstand nach.

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Gestern, 15:00 Uhr
Türkspor Heidenheim
Türkspor HeidenheimTürkspor HDH
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
1
0
Abpfiff

Aufsteiger Türkspor Heidenheim sicherte sich zum Auftakt einen knappen 1:0-Erfolg über die TSG Nattheim. Das goldene Tor der Partie gelang Denisz Toth in der 34. Minute zum 1:0.

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Gestern, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
4
1
Abpfiff

Mit einer Offensivgala bezwang die DJK Schwabsberg-Buch den TSV Hüttlingen im Heimspiel mit 4:1. Jannik Mack eröffnete in der 11. Minute den Reigen zum 1:0. Anschließend erhöhte Sven Frank per Doppelpack in der 31. Minute auf 2:0 und in der 38. Minute auf 3:0, ehe Johannes Eckl bereits in der 39. Minute das 4:0 folgen ließ. Dem TSV Hüttlingen gelang durch einen von David Steidle verwandelten Foulelfmeter in der 83. Minute lediglich die Resultatsverbesserung zum 4:1.

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Gestern, 15:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
SV Pfahlheim
SV PfahlheimPfahlheim
0
2
Abpfiff

Aufsteiger SV Pfahlheim belohnte sich bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen mit einem zielstrebigen Auftritt und einem 2:0-Auswärtssieg. Früh im Spiel stellte Julian Köppel in der 6. Minute auf 0:1, ehe Wilhelm Hassold bereits in der 10. Minute den Treffer zum 0:2-Endstand folgen ließ.

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